Bei dem aktuell durchwachsenen Wetter stellen sich viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner die Frage, wann der letzte Frost vorbei ist und empfindliche Pflanzen endlich wieder ins Freie dürfen. Die Daten der vergangenen Jahre zeigen klare Termine.
Auch wenn der Frühling offiziell längst begonnen hat, ist das Risiko für Bodenfrost noch lange nicht vorbei. Mit Frost sollte im April noch gerechnet werden. Vor allem in Senken, Tallagen oder höheren Regionen bleibt die Frostgefahr in den frühen Morgenstunden deutlich höher.