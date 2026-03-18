Die Bundesregierung hat ein Spritpreispaket angekündigt, das Autofahrer und Unternehmen entlasten soll. Was steckt dahinter und wann treten die neuen Regeln in Kraft?
Angesichts der stark gestiegenen Kraftstoffpreise infolge des Iran-Nahost-Konflikts hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket beschlossen. Ziel ist es, Preissprünge an Tankstellen zu begrenzen und die Versorgung zu sichern. Das Gesetz soll möglichst noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht werden. Es könnte durch ein beschleunigtes parlamentarisches Verfahren bereits Anfang April in Kraft treten.