Der neue Google-KI-Modus ändert die Google-Suche grundlegend. Der Start für Deutschland war gestern, aber noch nicht jeder kann den Modus nutzen. Wann er genau kommt und wie man ihn trotzdem vorab nutzen kann.
09.10.2025 - 10:50 Uhr
Seit dem 8. Oktober 2025 ist der neue Google-KI-Modus offiziell in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern gestartet. Allerdings wird die Funktion schrittweise ausgerollt. Das bedeutet, nicht jeder sieht den Modus sofort. Wer ihn noch nicht sieht, muss sich vermutlich noch einige Tage gedulden oder probiert einen Umweg aus.