Der neue Google-KI-Modus ändert die Google-Suche grundlegend. Der Start für Deutschland war gestern, aber noch nicht jeder kann den Modus nutzen. Wann er genau kommt und wie man ihn trotzdem vorab nutzen kann.

Seit dem 8. Oktober 2025 ist der neue Google-KI-Modus offiziell in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern gestartet. Allerdings wird die Funktion schrittweise ausgerollt. Das bedeutet, nicht jeder sieht den Modus sofort. Wer ihn noch nicht sieht, muss sich vermutlich noch einige Tage gedulden oder probiert einen Umweg aus.

Warum sehe ich den KI-Modus noch nicht? Google hat den Roll-Out des KI-Modus am 08. Oktober 2025 offiziell gestartet. Allerdings erfolgt der Start nicht auf einmal, sondern in mehreren Wellen. Laut Google kann es ein bis zwei Tage dauern, bis der neue Modus bei allen Nutzern erscheint. Andere Stimmen gehen allerdings auch von mehren Wochen aus, bis der neue KI-Modus bei allen Usern angekommen ist. Sobald freigeschaltet, ist der KI-Modus sowohl als zusätzlicher Tab in der bekannten Suchoberfläche als auch als Button in der Suchzeile sichtbar. Wer den neuen Modus also heute noch nicht sieht, muss sich also voraussichtlich nur noch etwas gedulden.

So kann der Google-KI-Modus jetzt schon genutzt werden

Wer den neuen KI-Modus noch nicht hat, kann diesen oft auch über einen Umweg nutzen. Unter https://google.com/aimode lässt sich der Modus bei vielen Usern jetzt schon aufrufen. Dann erhält man folgende Oberfläche:

Bei wem der neue Ki-Modus auch über die Adresszeile noch nicht aufrufbar ist, bekommt die Nachricht, "Der KI-Modus ist derzeit für dein Gerät oder dein Konto noch nicht verfügbar". Dann kann man versuchen, die Adresse über den Inkognito-Modus aufzurufen oder den Browser zu wechseln.