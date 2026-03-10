Wenn draußen die Temperaturen wieder wärmer werden, stellen sich viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner die Frage, wann der letzte Frost vorbei ist und empfindliche Pflanzen endlich wieder ins Freie dürfen. Die Daten der vergangenen Jahre zeigen klare Termine.
Auch wenn sich das Wetter aktuell von seiner frühlingshaften Seite zeigt, ist das Risiko für Bodenfrost noch lange nicht vorbei. Offiziell beginnt der Frühling zwar bereits nächste Woche am 20. März, aber mit Frost sollte im März und April noch gerechnet werden. Vor allem in Senken, Tallagen oder höheren Regionen bleibt die Frostgefahr in den frühen Morgenstunden deutlich höher.