Wenn draußen die Temperaturen wieder wärmer werden, stellen sich viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner die Frage, wann der letzte Frost vorbei ist und empfindliche Pflanzen endlich wieder ins Freie dürfen. Die Daten der vergangenen Jahre zeigen klare Termine.

Auch wenn sich das Wetter aktuell von seiner frühlingshaften Seite zeigt, ist das Risiko für Bodenfrost noch lange nicht vorbei. Offiziell beginnt der Frühling zwar bereits nächste Woche am 20. März, aber mit Frost sollte im März und April noch gerechnet werden. Vor allem in Senken, Tallagen oder höheren Regionen bleibt die Frostgefahr in den frühen Morgenstunden deutlich höher.

Die Eisheiligen - Traditionelle Orientierungshilfe für Gärtner Die Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai gelten traditionell als letzte Phase mit möglichem Nachtfrost im Frühling. Die Tage sind benannt nach fünf Heiligen:

11. Mai: Mamertus

Mamertus 12. Mai: Pankratius

Pankratius 13. Mai: Servatius

Servatius 14. Mai: Bonifatius

Bonifatius 15. Mai: Sophie (auch bekannt als die kalte Sophie)

Erst nach dem 15. Mai, also nach der kalten Sophie, empfehlen erfahrene Gärtner, frostempfindliche Pflanzen dauerhaft ins Freie zu setzen.

Historische Daten zeigen, wann der Frost endet

Die Daten des Deutschen Wetterdienstes zwischen 1990 und 2020 zeigen, dass der Frost im Westen und teilweise auch im Norden früher endet als im Rest Deutschlands. Im Südosten bleibt die Frostgefahr am längsten bestehen. Die Daten zeigen außerdem, dass die Eisheiligen-Termine eine gute Faustregel sind:

Der letzte Bodenfrost unter -2 Grad endete im Großteil Deutschlands zwischen dem 26. April und dem 16. Mai .

endete im Großteil Deutschlands zwischen dem . Der letzte Bodenfrost unter 0 Grad endete im Großteil Deutschlands zwischen dem 13. Mai und dem 04. Juni.

- Die Hauptstädte im Überblick:

Hauptstadt Spätester Frost unter -2 °C / 0 °C Stuttgart 25.04. / 06.05. München 07.05 / 16.05. Berlin 22.04. / 25.05. Potsdam 22.04. / 12.05. Bremen 06.05. / 22.05. Hamburg 03.05. / 15.05. Wiesbaden 28.04. / 17.05. Schwerin 21.04. / 05.05. Hannover 23.04. / 15.05. Düsseldorf 23.04. / 13.05. Mainz 10.04. / 28.04. Saarbrücken 28.04. / 15.05. Dresden 22.04. / 12.05. Magdeburg 23.04. / 06.05. Kiel 05.05. / 22.05. Erfurt 12.05. / 24.05.

Die Termine der Eisheiligen liegen somit genau in der Mitte. Zu beachten ist außerdem, dass dies die spätesten Termine in einem Zeitraum von 30 Jahren sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Frost 2026 in den jeweiligen Regionen früher endet, ist somit ebenfalls höher.

Empfehlung: Empfindliche Pflanzen ab dem 15. Mai rausstellen

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich somit an 2 Faustregel halten. Empfindliche Pflanzen erst nach dem 15. Mai dauerhaft nach draußen bringen. Wer früher startet, sollte sie nachts wieder ins Haus holen oder gut abdecken. Zum Beispiel mit Vlies oder Folienhauben.