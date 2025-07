Der Sommer macht weiterhin Pause. In vielen Teilen Deutschlands bleibt es auch in den kommenden Tagen wechselhaft und mäßig warm. Tiefdruckgebiete bringen Schauer, teils kräftige Gewitter und nur kurze sonnige Phasen. Die Tageshöchstwerte pendeln sich meist zwischen 18 und 24 Grad ein. Von Hochsommer keine Spur.

Aktuelle Wetterlage - Unbeständig, kühl, nass

Besonders am Donnerstag und Freitag ist erneut mit teils kräftigem Regen und Gewittern zu rechnen, vor allem im Westen und Norden. Am Wochenende bleibt das Wetter durchwachsen. Sonne, Wolken und Schauer wechseln sich ab. Nur der Sonntag bringt vorübergehend etwas Ruhe, bevor am Montag erneut flächendeckender Regen einsetzt.

Wetter bessert sich Mitte August

Die Langfristprognose des DWD signalisiert für die Zeit ab dem 08. August einen Wetterumschwung. Hochdruckeinfluss könnte sich durchsetzen, was zu stabileren Verhältnissen und verbreitet Temperaturen von über 30 Grad führen dürfte. Das deckt sich auch mit mehreren Wettermodellen, die eine Rückkehr des Hochsommers ab dem zweiten August-Wochenende erwarten.