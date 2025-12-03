Steht Anthropic kurz vor einem der größten Börsengänge der Tech-Geschichte? Erfahren Sie, wie der KI-Gigant OpenAI herausfordert und wann die Anthropic-Aktie kommen könnte.
03.12.2025 - 15:54 Uhr
Die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) steht vor einem Meilenstein. Anthropic, der Entwickler des KI-Chatbots Claude und einer der schärfsten Konkurrenten von OpenAI, soll einen der größten Börsengänge aller Zeiten planen. Doch wann genau können Anleger mit der Anthropic-Aktie rechnen? Das Wichtigste im Überblick: