Steht Anthropic kurz vor einem der größten Börsengänge der Tech-Geschichte? Erfahren Sie, wie der KI-Gigant OpenAI herausfordert und wann die Anthropic-Aktie kommen könnte.

Die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) steht vor einem Meilenstein. Anthropic, der Entwickler des KI-Chatbots Claude und einer der schärfsten Konkurrenten von OpenAI, soll einen der größten Börsengänge aller Zeiten planen. Doch wann genau können Anleger mit der Anthropic-Aktie rechnen? Das Wichtigste im Überblick:

Anthropic-Börsengang bereits 2026 möglich Laut einem Bericht der Financial Times bereitet sich Anthropic intensiv auf ein IPO (Initial Public Offering), also einen Börsengang vor. Das Unternehmen soll bereits die renommierte Kanzlei Wilson Sonsini Goodrich & Rosati engagiert haben, die für ihre Expertise bei Tech-Börsengängen bekannt ist. Die Kanzlei hat unter anderem Google und LinkedIn erfolgreich an die Börse gebracht. Erste Gespräche mit großen Investmentbanken laufen bereits und ein Börsengang könnte laut Insidern bereits 2026 Realität werden.

Bewertung und Finanzierungsrunden

Parallel zu den IPO-Vorbereitungen plant Anthropic eine weitere private Finanzierungsrunde, die die Bewertung des Unternehmens auf über 300 Milliarden US-Dollar steigern könnte. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von Tech-Giganten wie Microsoft und Nvidia, die zusammen bereits 15 Milliarden US-Dollar zugesagt haben. Diese Investitionen unterstreichen die Bedeutung von Anthropic im KI-Sektor.

Konkurrenzkampf mit OpenAI

Der geplante Börsengang von Anthropic setzt OpenAI, den Entwickler von ChatGPT, unter Druck. Während OpenAI zuletzt durch einen spektakulären Verkauf privater Aktien (Sekundärverkauf durch Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter) bei einer Bewertung von 500 Milliarden US-Dollar Schlagzeilen machte, hat das Unternehmen keine kurzfristigen Pläne für ein IPO. Anthropic könnte somit als erster reiner KI-Champion an die Börse gehen und sich einen entscheidenden Vorteil sichern.

Warum ist der Börsengang so bedeutend?

Ein IPO dieser Größenordnung wäre ein Stresstest für den KI-Sektor. Die Frage ist, ob Anleger bereit sind, Milliarden in ein hochbewertetes, aber noch verlustreiches Unternehmen zu investieren. Anthropic hat jedoch bereits wichtige Schritte unternommen, um Vertrauen zu schaffen. So wurde kürzlich Krishna Rao, ein ehemaliger Airbnb-Manager, eingestellt, der maßgeblich am erfolgreichen Börsengang von Airbnb beteiligt war.

Fazit: Geduld ist gefragt

Obwohl die strategischen Vorbereitungen bei Anthropic auf Hochtouren laufen, bleibt der genaue Zeitpunkt des Börsengangs unklar. Ein Sprecher von Anthropic betonte, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde.