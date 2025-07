Deutschland erlebt aktuell einen durchwachsenen Sommerbeginn. Die Temperaturen liegen in vielen Regionen im angenehmen Bereich zwischen 20 und 28 Grad, teils begleitet von wechselnder Bewölkung, gelegentlichen Schauern und vereinzelten Gewittern. Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es sogar bis Mitte Juli unbeständig, mit örtlich sommerlich warmen Phasen, aber noch ohne durchgehende Hitzeperiode.

Steigende Temperaturen ab dem 18. Juli 2025 erwartet

Doch die Vorhersagen deuten bereits auf eine deutliche Wetteränderung hin: Ab Freitag, dem 18. Juli 2025 ist in weiten Teilen Deutschlands mit steigenden Temperaturen zu rechnen, die auch über das Wochenende hinaus anhalten und die nächste Hitzewelle einleiten. Die Tageshöchstwerte können dann in mehreren Landesteilen auf über 30 Grad steigen.

Ab wann spricht man von einer Hitzewelle?

Meteorologisch ist der Begriff "Hitzewelle" nicht einheitlich definiert. In Deutschland spricht man in der Regel dann von einer Hitzewelle, wenn an mehreren Tagen hintereinander Höchsttemperaturen von mindestens 30 Grad Celsius erreicht oder überschritten werden, idealerweise flächendeckend. Je nach Definition zählen auch Nächte mit Temperaturen über 20 Grad („Tropennächte“) und eine landesweite Ausdehnung zu den Kriterien.