Der Börsengang von OpenAI wird als eines der größten Ereignisse in der Tech-Welt gehandelt. Doch wann genau wird die OpenAI-Aktie an der Börse verfügbar sein?

OpenAI, bekannt als das Unternehmen hinter ChatGPT, steht sinnbildlich für den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren. Während alle anderen Unternehmen ihre KIs noch vorsichtig für sich testeten und forschten, war es OpenAI, das den Schritt wagte und ihr KI-Modell ChatGPT veröffentlichten. Das verschaffte dem Unternehmen eine fast beispiellose Startposition, denn mittlerweile steht der Begriff "ChatGPT" fast schon als Synonym für Künstliche Intelligenz, obwohl die Modelle anderer Unternehmen längst aufgeholt haben. Was vielen jetzt noch fehlt, ist eine Aktie des Unternehmens, denn mit einer Bewertung von bis zu 1 Billion US-Dollar könnte OpenAI eines der größten IPOs aller Zeiten werden.

Wann könnte die OpenAI-Aktie kommen? Dass eine Aktie kommen wird, gilt mittlerweile als ausgemacht, denn der Bedarf nach frischem Kapital ist groß, da das Unternehmen aktuell noch keine schwarzen Zahlen schreibt. Der Kapitalhunger ist groß. Allein für Rechenzentrumsprojekte stehen Verpflichtungen von 1,4 Billionen US-Dollar im Raum. Die Gesamterlöse von 20 Milliarden Dollar für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 wirken dagegen eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Die Einrichtung eines Aktienpools für Mitarbeiter im vergangenen Herbst lieferte jedoch das eindeutigste Signal, dass ein Börsengang nicht nur vorbereitet, sondern auch konkret geworden ist. Laut Berichten von Reuters und anderen Quellen könnte OpenAI frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 an die Börse gehen. Einige Experten halten jedoch auch 2027 für wahrscheinlicher. OpenAI-CEO Sam Altman äußerte sich in einem Podcast eher zurückhaltend über den Börsengang, betonte jedoch, dass das Unternehmen aufgrund seines enormen Kapitalbedarfs kaum eine andere Wahl habe.

Warum ist der Börsengang so bedeutend?

Ein IPO würde OpenAI ermöglichen, effizient Kapital zu beschaffen, um seine ehrgeizigen Pläne zu finanzieren. Gleichzeitig wäre der Börsengang eine Bewährungsprobe für den gesamten KI-Markt, der ohnehin schon als überhitzt gilt. Viele sehen OpenAI als zentralen Punkt des KI-Hypes. Sollte das Unternehmen scheitern, könnte dies weitreichende Folgen für den gesamten Tech-Sektor haben. OpenAI steht zudem unter starkem Konkurrenzdruck von Unternehmen wie Google (Alphabet) und Anthropic. Außerdem könnte der Börsengang die internen Strukturen des Unternehmens verändern, da öffentliche Märkte Transparenz und regelmäßige Berichterstattung erfordern.