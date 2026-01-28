Der Börsengang von OpenAI wird als eines der größten Ereignisse in der Tech-Welt gehandelt. Doch wann genau wird die OpenAI-Aktie an der Börse verfügbar sein?
OpenAI, bekannt als das Unternehmen hinter ChatGPT, steht sinnbildlich für den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren. Während alle anderen Unternehmen ihre KIs noch vorsichtig für sich testeten und forschten, war es OpenAI, das den Schritt wagte und ihr KI-Modell ChatGPT veröffentlichten. Das verschaffte dem Unternehmen eine fast beispiellose Startposition, denn mittlerweile steht der Begriff "ChatGPT" fast schon als Synonym für Künstliche Intelligenz, obwohl die Modelle anderer Unternehmen längst aufgeholt haben. Was vielen jetzt noch fehlt, ist eine Aktie des Unternehmens, denn mit einer Bewertung von bis zu 1 Billion US-Dollar könnte OpenAI eines der größten IPOs aller Zeiten werden.