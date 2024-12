Viele Familien können sich die Weihnachtszeit ohne die tschechische Verfilmung von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kaum vorstellen. Wie gut, dass zahlreiche Sender das Märchen wieder im Programm haben.

Carolin Klinger 25.12.2024 - 12:45 Uhr

Alle Jahre wieder – das gilt für festliche Traditionen in der Vorweihnachtszeit wie Glühwein, Kerzenschein und Plätzchen backen. Für viele Menschen gehören aber auch ein paar Film-Klassiker unbedingt in die winterliche Zeit. Und kaum ein Film passt so gut zu Kuscheldecke und Kaminfeuer wie das Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Die tschechische Version aus dem Jahr 1973 ist nach wie vor so beliebt, dass gleich mehrere Sender – von der ARD über den Bayrischen Rundfunk bis hin zum Kinderkanal – den Film auch 2024 wieder ausstrahlen.