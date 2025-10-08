Erfahren Sie, welche Auszahlungstermine im Oktober 2025 für Kindergeld gelten. Die Familienkasse zahlt gestaffelt nach der Endziffer der Kindergeldnummer aus.

Wer Kindergeld erhält, fragt sich, wann das Geld überwiesen wird. Die Familienkasse zahlt das Kindergeld nicht an allen Tagen gleichzeitig aus, sondern gestaffelt. Entscheidend ist dabei die Endziffer der Kindergeldnummer. Im Oktober 2025 erfolgt die Auszahlung zwischen dem 7. Oktober und dem 21. Oktober, je nachdem, welche Endziffer Ihre Kindergeldnummer hat.

Kindergeld-Auszahlung im Oktober 2025 nach Endziffer Die folgende Übersicht zeigt die Termine, an denen das Kindergeld im Oktober 2025 überwiesen wird:

Endziffer 0 : 7. Oktober 2025

: 7. Oktober 2025 Endziffer 1 : 7. Oktober 2025

: 7. Oktober 2025 Endziffer 2 : 9. Oktober 2025

: 9. Oktober 2025 Endziffer 3 : 10. Oktober 2025

: 10. Oktober 2025 Endziffer 4 : 13. Oktober 2025

: 13. Oktober 2025 Endziffer 5 : 14. Oktober 2025

: 14. Oktober 2025 Endziffer 6 : 16. Oktober 2025

: 16. Oktober 2025 Endziffer 7 : 17. Oktober 2025

: 17. Oktober 2025 Endziffer 8 : 20. Oktober 2025

: 20. Oktober 2025 Endziffer 9: 21. Oktober 2025

Damit ist klar: Wer eine niedrige Endziffer hat, erhält das Geld zu Monatsbeginn. Mit höheren Endziffern verschiebt sich die Auszahlung nach hinten.

Warum gibt es gestaffelte Auszahlungstermine?

Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit überweist Kindergeld und Kinderzuschlag gestaffelt, um die Abläufe zu strukturieren. Daher erfolgt die Auszahlung nicht für alle Empfänger am gleichen Tag.

Endziffer 0 steht immer für den frühesten Termin im Monat.

Endziffer 9 bedeutet Auszahlung am Monatsende.

Das Kindergeld wird dabei zeitgleich mit dem Kinderzuschlag überwiesen.

Wichtige Hinweise zum Geldeingang

Das Kindergeld wird per Überweisung ausgezahlt und im Laufe des jeweiligen Termins auf dem Konto gutgeschrieben. Fällt der festgelegte Tag jedoch auf ein Wochenende oder einen Feiertag, kann sich der Geldeingang entsprechend verschieben. Ein verbindlicher Rechtsanspruch auf die Gutschrift an einem bestimmten Tag besteht dabei nicht.

Erstmalige Auszahlung von Kindergeld

Bei der ersten Zahlung wird immer der volle Monatsbetrag überwiesen, selbst wenn der Anspruch erst am letzten Tag des Monats entsteht. Beispiel: Wird ein Kind am 30. Oktober geboren, zahlt die Familienkasse für den gesamten Monat Oktober Kindergeld.

Kontakt und weitere Informationen

Fragen zur Auszahlung beantwortet die Familienkasse:

Telefon Kindergeld: 0800 4 555533 (gebührenfrei)

0800 4 555533 (gebührenfrei) Allgemeine Auskünfte: 0800 4 555530 (gebührenfrei)

0800 4 555530 (gebührenfrei) Aus dem Ausland: +49 911 12031010

Weitere Infos sowie die Auszahlungstermine für das gesamte Jahr 2025 stellt die Bundesagentur für Arbeit online als Übersicht zur Verfügung.