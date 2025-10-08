Erfahren Sie, welche Auszahlungstermine im Oktober 2025 für Kindergeld gelten. Die Familienkasse zahlt gestaffelt nach der Endziffer der Kindergeldnummer aus.
Wer Kindergeld erhält, fragt sich, wann das Geld überwiesen wird. Die Familienkasse zahlt das Kindergeld nicht an allen Tagen gleichzeitig aus, sondern gestaffelt. Entscheidend ist dabei die Endziffer der Kindergeldnummer. Im Oktober 2025 erfolgt die Auszahlung zwischen dem 7. Oktober und dem 21. Oktober, je nachdem, welche Endziffer Ihre Kindergeldnummer hat.