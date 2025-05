Hier erfahren Sie, wann der nächste Feiertag in Deutschland ansteht und welche danach noch folgen.

Mit Blick auf den Kalender fragen sich viele: Wann steht der nächste Feiertag an? Gerade im Mai und Juni gibt es in Deutschland traditionell mehrere Feiertage, die für ein verlängertes Wochenende sorgen können.

Der nächste bundesweite Feiertag

Der nächste bundesweite gesetzliche Feiertag in Deutschland ist Christi Himmelfahrt. Dieser fällt im Jahr 2025 auf Donnerstag, den 29. Mai. Das bedeutet, dass in allen Bundesländern die Arbeit ruht und viele Arbeitnehmer von einem langen Wochenende profitieren können, wenn sie den darauffolgenden Freitag als Brückentag nutzen.

Weitere anstehende Feiertage

Nach Christi Himmelfahrt folgen weitere wichtige Feiertage:

Pfingstsonntag: 8. Juni 2025 (gesetzlicher Feiertag nur in Brandenburg)

Pfingstmontag: 9. Juni 2025 (bundesweit)

Fronleichnam: 19. Juni 2025 (in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Teilweise auch in Sachsen und Thüringen)

Es ist zu beachten, dass nicht alle Feiertage in jedem Bundesland gelten. Während Christi Himmelfahrt in ganz Deutschland ein Feiertag ist, sind Feiertage wie Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt nur in bestimmten Regionen arbeitsfrei.

Weitere Feiertage 2025

Im Jahr 2025 gibt es nach Juni noch drei weitere Feiertage, die in ganz Deutschland arbeitsfrei sind. Diese sind:

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober

1. Weihnachtstag am 25. Dezember

2. Weihnachtstag am 26. Dezember

Fazit

Der nächste Feiertag ist Christi Himmelfahrt am 29. Mai 2025. Wer also eine kleine Auszeit plant, kann sich auf diesen Donnerstag freuen – und vielleicht mit einem Brückentag ein langes Wochenende genießen.