Viele Orte im Südwesten haben sich in dieser Woche über die ersten Schneeflocken gefreut. Wie sind die Aussichten für die Landeshauptstadt?

Michael Bosch 19.11.2025 - 11:39 Uhr

In vielen Teilen Baden-Württembergs ist in dieser Woche der erste Schnee gefallen. Und der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass im Laufe der Woche noch einiges hinzukommen dürfte. In Stuttgart und der Region fielen die Temperaturen in dieser Woche erstmals wieder Winter unter den Gefrierpunkt – können die Menschen in der Landeshauptstadt nun auch mit dem ersten Schnee rechnen?