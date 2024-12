Wenn nur genau genug untersucht wird, dann finden sich bei jedem zweiten Erwachsenen auffällige Veränderungen der Schilddrüse. Doch Fachärzte warnen davor, vorschnell jeden Knoten und jede Fehlfunktion zu therapieren.

Regine Warth 18.12.2024 - 18:38 Uhr

Gerade erst hatte sich bei Christine Klasen eine Patientin vorgestellt: Mitte 40, etwas beleibt, die von diffusen Symptomen berichtete. Sie sei oft müde, habe einige Kilos in kurzer Zeit zugenommen und fühle sich unwohl in ihrer Haut. Grund müsse sicher die Schilddrüse sein, meinte sie und bat um eine genauere Untersuchung. „Tatsächlich zeigten sich im Blut leicht erhöhte Werte des Schilddrüsenhormons“, sagt die Chefärztin der Endokrinologie und Diabetologie am Diakonie-Klinikum in Stuttgart. Doch diese erklären nicht die geschilderten Beschwerden und erfordern auch keine spezifische Therapie.