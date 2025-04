Frühling oder doch schon Sommer? Deutschland erwartet rund um den 1. Mai Temperaturen von bis zu 30 Grad. Direkt im Anschluss kündigen Wettermodelle bereits einen Kälteeinbruch an. Doch wann sind die Eisheiligen 2025 wirklich und was ist von der aktuellen Wetterlage zu halten?

Was sind die Eisheiligen – und wann treten sie 2025 auf?

Die sogenannten Eisheiligen gelten als typische Frosttage im Mai, die oft mit letzten kalten Nächten im Frühling verbunden sind. Meteorologisch betrachtet treten sie zwischen dem 11. und 15. Mai auf:

11. Mai: Mamertus

Mamertus 12. Mai: Pankratius

Pankratius 13. Mai: Servatius

Servatius 14. Mai: Bonifatius

Bonifatius 15. Mai: Sophie („Kalte Sophie“)

Diese Termine gelten auch für die Eisheiligen 2025. Besonders für Gärtnerinnen und Gärtner sind sie ein wichtiges Kriterium, um frostempfindliche Pflanzen nicht zu früh ins Freie zu setzen.

Frühsommerliche Hitze zum 1. Mai

In der Woche rund um den 1. Mai 2025 erwarten viele Regionen in Deutschland sommerliches Wetter. Besonders im Süden und Südwesten, etwa am Oberrhein zwischen Mainz und Freiburg, sind bis zu 30 Grad möglich. Auch in Berlin und Hamburg liegen die Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Doch direkt im Anschluss kündigt sich eine markante Abkühlung an.

Schon ab Freitag, dem 2. Mai, erreicht Kaltluft aus dem Norden Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Dort sinken die Tageshöchstwerte in den folgenden Tagen um bis zu 7 Grad. Anfang nächster Woche kann es im Norden Deutschlands örtlich zu kurzem Bodenfrost kommen. Im Süden halten sich zunächst noch sommerliche Temperaturen um die 25 Grad. Ab spätestens Sonntag werden jedoch keine 30 Grad mehr erreicht.

Kommen die Eisheiligen 2025 früher?

Zwar fallen die offiziellen Eisheiligen auf Mitte Mai, doch laut Meteorologinnen und Meteorologen könnte der letzte Frost 2025 früher auftreten. Der frühzeitige Zusammenbruch des Polarwirbels begünstigt eine verfrühte Kältephase. Die kühle Witterung könnte sich dann bis Mitte Mai halten. Danach wird Frost zunehmend unwahrscheinlich. Ob es sich bei der aktuellen Wetterlage um die „vorgezogenen Eisheiligen“ handelt, lässt sich nicht sicher sagen. Doch frostempfindliche Pflanzen könnten in den kälteren Regionen Deutschlands bereits Anfang Mai durch kurzzeitigen Bodenfrost geschädigt werden.

Bleibt es trocken – oder kommt auch Regen?

Zusätzlich zur Kälte bleibt es in vielen Regionen trocken. Bis Freitag ist kein nennenswerter Regen in Sicht. Lediglich ein kleines Tiefdruckgebiet zieht mit geringen Niederschlägen über den Norden hinweg. Auch danach ist weiterhin kein flächendeckender Landregen zu erwarten. Der Mai 2025 beginnt damit voraussichtlich sonnig, warm und trocken.