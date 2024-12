Geschmacklich unterscheiden sich grüne Feigen nicht von den violetten Sorten. Sie sind ebenso süß und aromatisch. Bis Feigen reif sind, hängen sie viele Wochen bis Monate am Baum. Die entscheidende Süße bildet sich dabei oft in wenigen Tagen. Da Feigen nicht nachreifen, ist der richtige Zeitpunkt bei der Ernte entscheidend.

Wann sind grüne Feigen reif?

Grüne Feigen unterscheiden sich hauptsächlich in der Farbe von violetten Sorten. Die Reifeprozesse sind in der Regel ähnlich. Um die Reife von grünen Feigen zu bestimmen, helfen die folgenden Punkte:

1. Druckprobe:

Das sicherste Indiz für eine geeignete Reife bei Feigen jeder Art ist die Druckprobe. Wenn Feigen reif sind, geben sie bei Druck leicht nach. Sie sollten weich, aber nicht matschig sein (1).

2. Beschaffenheit:

Die Beschaffenheit der Schale kann bei einigen Sorten ebenfalls Aufschluss über den Reifegrad geben. Oft wird die Schale leicht rissig und ist mit einem feinen weißen Film überzogen (auskristallisierter Traubenzucker). Bei manchen Früchten kann auch ein zäher Saft an den Rissen austreten. Dieser gibt ebenfalls einen Hinweis auf die Reife.

3. Farbe:

Farblich ändern sich grüne Feigen oft nur minimal, weshalb vor allem die Druckprobe Aufschluss über die Reife gibt. Je nach Sorte bekommen grüne Feigen oft eine gelbliche Farbe bzw. Schattierungen (2). Teilweise auch bläuliche Stellen. Viele Sorten bleiben allerdings dunkelgrün.

4. Geruch:

Der Geruch kann ebenfalls Aufschluss über die Reife bei grünen Feigen geben. Diese verströmen dann einen besonders süßlich-aromatischen Duft.

5. Lassen sich leicht lösen:

Wer selbst Feigen anbaut, der sollte darauf achten, dass sich die Feigen leicht lösen lassen. Allerdings werfen manche Sorten ihre Früchte bei schlechten Bedingungen auch im unreifen Zustand ab. Die Druckprobe gibt Aufschluss.

6. Wachstum:

Einige Sorten bekommen kurz vor der endgültigen Reife einen leichten Wachstumsschub (3), obwohl sich Aussehen und Größe zuvor am Baum wochenlang nicht verändert hat.

Wann kann man Feigen ernten?

Wann eine Feige reif für die Ernte ist, ist abhängig von der Sorte. Das kann zwischen Juni und Ende Oktober der Fall sein. Sind die Bedingungen gut, tragen manche Sorten auch mehrmals im Jahr Früchte. So können an größeren gut gepflegten Bäumen die am Jungholz reifenden Früchte über mehrere Monate durchgeerntet werden.

Kann man Feigen mit Schale essen?

Die Schale von Feigen kann problemlos mitgegessen werden, wenn sie vorab gut gewaschen (am besten mit lauwarmem Wasser) und mit einem Küchenpapier trocken getupft wurde. Die Stielansätze sollten abgeschnitten werden. Grüne Feigen können wie ihre violetten Verwandten in Schnitzer bzw. Viertelstücken gegessen oder gelöffelt werden. Sie können auch direkt in die Frucht beißen.