Die Sommerferien 2025 dauern je nach Bundesland bis Mitte September, doch wo sitzen Kinder schon im August wieder im Klassenzimmer? Unser Überblick zeigt alle Endtermine auf einen Blick.
26.08.2025 - 09:39 Uhr
Die Sommerferien gehören zu den längsten Ferien im Schuljahr, doch ihr Ende fällt nicht überall in Deutschland auf den gleichen Zeitpunkt. Da die Bundesländer ihre Ferientermine eigenständig festlegen, endet die schulfreie Zeit im Norden häufig früher als im Süden. Ein Überblick über die Termine 2025 zeigt, wann in welchem Bundesland wieder der Unterricht beginnt.