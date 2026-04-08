Die Ölpreise fallen nach der Waffenruhe im Nahen Osten deutlich, doch an der Zapfsäule bleibt es vorerst teuer. Warum Autofahrer Geduld brauchen und wann Tanken wirklich günstiger werden könnte.
08.04.2026 - 11:59 Uhr
Die Nachricht klingt zunächst positiv: Nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sind die Ölpreise deutlich gefallen. Teilweise ging es um rund 15 Prozent nach unten, der Preis für ein Barrel Brent liegt wieder unter 100 Dollar. Auf den ersten Blick wäre damit die wichtigste Voraussetzung für sinkende Spritpreise erfüllt.