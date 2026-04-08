Die Ölpreise fallen nach der Waffenruhe im Nahen Osten deutlich, doch an der Zapfsäule bleibt es vorerst teuer. Warum Autofahrer Geduld brauchen und wann Tanken wirklich günstiger werden könnte.

Die Nachricht klingt zunächst positiv: Nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sind die Ölpreise deutlich gefallen. Teilweise ging es um rund 15 Prozent nach unten, der Preis für ein Barrel Brent liegt wieder unter 100 Dollar. Auf den ersten Blick wäre damit die wichtigste Voraussetzung für sinkende Spritpreise erfüllt.

Doch wer jetzt auf schnelle Entlastung an der Zapfsäule hofft, dürfte sich gedulden müssen.

Warum sinkende Ölpreise nicht sofort ankommen

Zwischen dem Rohölpreis und dem Preis an der Tankstelle liegt ein mehrstufiger Prozess: Einkauf, Raffinerie, Großhandel und schließlich die Tankstellen. Diese Kette sorgt dafür, dass Veränderungen nicht eins zu eins und vor allem nicht gleichzeitig weitergegeben werden.

Hinzu kommt ein bekanntes Muster, das auch das Bundeskartellamt regelmäßig beobachtet: der sogenannte „Rakete-und-Feder-Effekt“.

Steigende Kosten werden sehr schnell weitergegeben.

Sinkende Kosten kommen dagegen nur verzögert beim Verbraucher an.

Genau das zeigt sich aktuell wieder. Während die Preise zu Beginn des Konflikts innerhalb von Stunden gestiegen sind, dürfte es in die andere Richtung deutlich länger dauern.

Wie lange dauert es konkret?

Eine exakte Zeitangabe gibt es nicht und das ist der entscheidende Punkt. Realistisch sind drei Szenarien:

Kurzfristig (einige Tage): Erste leichte Preisbewegungen könnten innerhalb weniger Tage sichtbar werden. Das hängt davon ab, wie Tankstellen auf die neue Lage reagieren. Mittelfristig (1–2 Wochen): Wenn die niedrigeren Ölpreise stabil bleiben, ist dies der Zeitraum, in dem spürbare Entlastung möglich ist. Gar nicht oder nur kurzzeitig: Wenn die Waffenruhe brüchig ist oder der Konflikt wieder eskaliert, können die Preise genauso schnell wieder steigen, wie sie zuvor gefallen sind.

Die Unsicherheit ist aktuell hoch, weil die Waffenruhe zunächst nur befristet ist und von weiteren Verhandlungen abhängt.

Wovon die Spritpreise jetzt abhängen

Ob und wie stark die Preise fallen, hängt nicht nur vom Ölpreis ab. Entscheidend sind mehrere Faktoren:

Stabilität der Waffenruhe

Freie Passage durch die Straße von Hormus (eine der wichtigsten Ölhandelsrouten weltweit)

(eine der wichtigsten Ölhandelsrouten weltweit) Euro-Dollar-Kurs

Margen im Großhandel und Verhalten der Mineralölkonzerne

Wettbewerb zwischen Tankstellen

Erst wenn mehrere dieser Faktoren gleichzeitig „in die richtige Richtung“ laufen, wird Tanken spürbar günstiger.

Fazit

Die Ölpreise sind gefallen – das ist ein wichtiges Signal. Aber daraus folgt nicht automatisch eine schnelle Entlastung an der Zapfsäule.

Realistisch betrachtet gilt: Wenn die Lage im Nahen Osten stabil bleibt, könnten die Preise in den kommenden Tagen oder Wochen leicht sinken. Eine schnelle und deutliche Entlastung ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Oder anders gesagt: Die Richtung stimmt, aber der Weg nach unten wird, wie so oft beim Spritpreis, deutlich langsamer verlaufen als der Anstieg zuvor.