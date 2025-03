In Deutschland geht die Sonne heute Morgen je nach Region zwischen 06:43 Uhr und 07:10 Uhr auf. Das zeigen Daten des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH). Am Abend wird die Sonne zwischen 17:51 Uhr und 18:20 Uhr untergehen. Die Tage werden aktuell spürbar länger – derzeit bekommen wir täglich etwa 3 bis 4 Minuten mehr Tageslicht.

Wie wird das Wetter heute?

Am Dienstag erwartet Deutschland überwiegend freundliches Frühlingswetter. Nach einer kalten Nacht mit Tiefstwerten zwischen 0 und -6 Grad startet der Tag in vielen Regionen mit Sonne. Nur vereinzelt gibt es in den Morgenstunden Nebel, besonders in Flusstälern oder Senken.

Im Tagesverlauf setzt sich fast überall die Sonne durch, begleitet von nur wenigen Schleierwolken. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 14 Grad – die höchsten Werte werden im Südwesten erreicht, während es an den Küsten etwas frischer bleibt.

Auch der Wind spielt kaum eine Rolle: Im Binnenland bleibt es meist schwach windig, an der Nord- und Ostsee kann der Südwestwind zeitweise etwas auffrischen.

Zusammengefasst: Ein ruhiger, sonniger und frühlingshafter Tag, perfekt für eine kleine Auszeit an der frischen Luft.