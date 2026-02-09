Mit Artemis 2 beginnt die NASA eine neue Phase der Mondforschung und testet Systeme für zukünftige bemannte Missionen zum Mond. Alles Wichtige zum Starttermin im Februar.

Die NASA steht kurz vor einem historischen Moment: Mit der Mission Artemis 2 sollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen Richtung Mond fliegen. Die NASA hat den ursprünglich für den 6. Februar 2026 geplanten Start der Artemis-2-Mission auf März verschoben. Grund dafür sind Probleme mit einem Wasserstoffleck am Mondraketen-System SLS, die während eines Tests entdeckt wurden. Wasserstoff ist extrem flüchtig, und selbst kleinste Lecks können gemessen werden. Um die Ursache zu finden, wurden bereits zwei Dichtungen ausgetauscht und die betroffenen Teile zur Analyse geschickt. Weitere Tests und Änderungen im Ablauf sollen sicherstellen, dass die neuen Dichtungen zuverlässig funktionieren. Die passenden Termine für die Mission reichen bis Ende April, weshalb sich der Starttermin im schlechtesten Fall sogar noch weitere 2 Monate verzögern könnte.

Wann startet die Artemis-2-Mission im März Ein genaues Datum für den Artemis-Start im März steht noch nicht fest. Möglich sind die folgenden Starttermine, vorausgesetzt Wetter und Technik spielen mit:

06. März 2026

07. März 2026

08. März 2026

09. März 2026

11. März 2026

Sollte an diesen Terminen ein Start nicht möglich sein, muss auf die nächsten Startfenster im April gewartet werden.

Die Artemis-2-Mission im Detail

Artemis 2 ist ein bemannter Testflug, bei dem vier Astronauten, darunter erstmals eine Frau und ein nicht-weißer Mensch, den Mond umrunden werden. Eine Landung auf der Mondoberfläche ist nicht vorgesehen. Ziel der etwa zehntägigen Mission ist es, die Systeme des Raumfahrzeugs Orion und der Rakete Space Launch System (SLS) unter realen Bedingungen zu testen.



Bild: Nasa

Warum so viele Startfenster?

Die NASA plant mehrere Startoptionen, um die komplexen Anforderungen an Flugbahn, Sicherheit und Technik zu erfüllen. Faktoren wie die Ausrichtung von Erde und Mond, Wetterbedingungen und die Funktion der Solarpaneele spielen eine entscheidende Rolle.

Das Artemis-Programm: Ein Meilenstein der Raumfahrt

Das Artemis-Programm der NASA markiert den Anfang einer neuen Ära der Raumfahrt. Ziel ist es, eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond zu etablieren und den Weg für zukünftige bemannte Missionen zum Mars zu ebnen. Mit modernster Technologie und internationaler Zusammenarbeit sollen wissenschaftliche Entdeckungen gefördert, wirtschaftliche Vorteile erschlossen und die Grenzen der menschlichen Exploration erweitert werden.

Die Missionen umfassen unbemannte Tests (wie Artemis I - November 2022), bemannte Mondumrundungen (Artemis II - Februar 2026) und schließlich die Rückkehr von Menschen auf die Mondoberfläche (Artemis III - 2028). Langfristig soll das Programm die Grundlage für eine dauerhafte Infrastruktur im Weltraum schaffen, die sowohl wissenschaftliche als auch kommerzielle Ziele unterstützt.

Live-Stream zur Artemis-2-Rakete auf dem Kennedy Space Center