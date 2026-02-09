Mit Artemis 2 beginnt die NASA eine neue Phase der Mondforschung und testet Systeme für zukünftige bemannte Missionen zum Mond. Alles Wichtige zum Starttermin im Februar.
Die NASA steht kurz vor einem historischen Moment: Mit der Mission Artemis 2 sollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen Richtung Mond fliegen. Die NASA hat den ursprünglich für den 6. Februar 2026 geplanten Start der Artemis-2-Mission auf März verschoben. Grund dafür sind Probleme mit einem Wasserstoffleck am Mondraketen-System SLS, die während eines Tests entdeckt wurden. Wasserstoff ist extrem flüchtig, und selbst kleinste Lecks können gemessen werden. Um die Ursache zu finden, wurden bereits zwei Dichtungen ausgetauscht und die betroffenen Teile zur Analyse geschickt. Weitere Tests und Änderungen im Ablauf sollen sicherstellen, dass die neuen Dichtungen zuverlässig funktionieren. Die passenden Termine für die Mission reichen bis Ende April, weshalb sich der Starttermin im schlechtesten Fall sogar noch weitere 2 Monate verzögern könnte.