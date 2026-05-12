Nach mehreren Tests und einer Generalprobe rückt der nächste Starship-Flug näher. Im Mittelpunkt steht diesmal vor allem die Premiere einer umfassend überarbeiteten Raketenversion.
12.05.2026 - 17:58 Uhr
SpaceX steht vor dem nächsten wichtigen Test seiner Schwerlastrakete Starship. Nach erfolgreichen Triebwerkstests und einer abgeschlossenen Startprobe verdichten sich die Hinweise, dass Flight 12 schon sehr bald abheben könnte. Im Fokus steht dabei nicht nur der mögliche Termin, sondern auch der erste Einsatz der neuen Starship-Version 3.