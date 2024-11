Wann wird der neue Präsident der USA bekannt gegeben? Hier ist die komplette Zeitlinie bis zur Amtsverkündung.

Lukas Böhl 05.11.2024 - 11:22 Uhr

5. November 2024 – Wahltag und erste Hochrechnungen

Nach Schließung der Wahllokale beginnen die Medien, erste Hochrechnungen basierend auf ausgezählten Stimmen und bisherigen Wahlergebnissen zu veröffentlichen. In weniger umkämpften Staaten können große Nachrichtensender wie CNN, Fox News und die Associated Press (AP) bereits in der Nacht vorläufige Gewinner ausrufen. In den entscheidenden Swing States wie Pennsylvania, Georgia oder Wisconsin könnte die Auszählung jedoch länger dauern, sodass am Wahlabend möglicherweise noch kein klarer Wahlsieger feststeht. Die Medien wägen in knappen Rennen sorgfältig ab, bevor sie eine Prognose abgeben.