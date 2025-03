Die Zeitumstellung sorgt jedes Jahr für Verwirrung – doch wann genau stellt sich die Uhr im März 2025 um? Alles Wissenswerte zur Umstellung auf die Sommerzeit.

Matthias Kemter 24.03.2025 - 07:16 Uhr

Die Umstellung zur Sommerzeit steht kurz bevor: In der Nacht vom 29. auf den 30. März 2025 wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Also von Samstag auf Sonntag. Die Umstellung zur Sommerzeit findet jedes Jahr am letzten Sonntag im März statt.