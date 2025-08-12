Die Perseiden erreichen heute Nacht ihren Höhepunkt – trotz des hellen Monds sind Sternschnuppen sichtbar.
Die Perseiden gehören zu den bekanntesten Meteorströmen des Jahres. Sie sind zwischen dem 17. Juli und 24. August 2025 aktiv und erreichen ihren Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Doch in diesem Jahr gibt es eine Einschränkung. Der abnehmende, noch zu 84 Prozent beleuchtete Mond wird das Himmelsereignis deutlich stören. Dadurch sind nur die helleren Meteore sichtbar, die Aktivität dürfte um etwa 75 Prozent zurückgehen.