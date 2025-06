Bevor die Tage im Jahr 2025 wieder kürzer werden, muss zunächst der längste Tag im Jahr vorübergehen. Dieser fällt auf den 21. Juni 2025. Um 4:42 Uhr deutscher Zeit wird an diesem Tag die Sommersonnenwende stattfinden. Das heißt, die Sonne erreicht auf der Nordhalbkugel ihren höchsten Stand des Jahres. Der Tag dauert daher mehr als 16 Stunden. Doch schon ab dem 22. Juni werden die Tage wieder kürzer.

Wie schnell werden die Tage kürzer?

Der Tageslichtverlust verläuft nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt. Um die Sommersonnenwende Ende Juni ändert sich die Tageslänge nur langsam, meist um weniger als eine Minute pro Tag. Im Hochsommer und Frühherbst beschleunigt sich die Verkürzung der Tage. Besonders rund um die Tagundnachtgleiche am 22. September 2025 werden die Tage am schnellsten kürzer – in Süddeutschland zum Beispiel um bis zu knapp 4 Minuten pro Tag. Richtung Wintersonnenwende nimmt die Geschwindigkeit wieder ab, und die Tage werden nur noch langsam kürzer, bis am 21. Dezember 2025 die Wintersonnenwende erreicht ist. Danach nimmt die Tageslänge allmählich wieder zu.

Warum ändert sich die Tageslänge?

Die Tageslänge ändert sich, weil die Erde um etwa 23,5 Grad gegenüber ihrer Umlaufbahn um die Sonne geneigt ist. Diese Schrägstellung der Erdachse sorgt dafür, dass im Verlauf eines Jahres mal die Nordhalbkugel, mal die Südhalbkugel stärker zur Sonne geneigt ist.

Wenn die Nordhalbkugel zur Sonne geneigt ist (wie um den 21. Juni), ist der beleuchtete Bereich dort größer und die Sonne steht länger am Himmel – die Tage sind länger. Nach der Sommersonnenwende neigt sich die Nordhalbkugel allmählich wieder von der Sonne weg, wodurch die Tage kürzer werden. Umgekehrt ist es im Winter: Dann ist die Nordhalbkugel von der Sonne abgewandt, die Sonne steht tiefer und kürzer über dem Horizont – die Tage sind kürzer.

An den Tagundnachtgleichen (Mitte März und September) sind Tag und Nacht überall auf der Erde etwa gleich lang, weil die Erdachse dann seitlich zur Sonne zeigt und beide Hemisphären gleichmäßig beleuchtet werden. Die Unterschiede in der Tageslänge sind also eine direkte Folge der geneigten Erdachse und der Position der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne.