Hier erfahren Sie, wann Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellen wird.

Redaktion 10.12.2024 - 08:08 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner Regierungserklärung vom 13. November angekündigt, am Mittwoch, den 11. Dezember 2024, die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Über diese wird der Deutsche Bundestag am Montag, den 16. Dezember 2024, entscheiden. Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der die politische Stabilität der Ampel-Koalition zunehmend in Frage gestellt wird.