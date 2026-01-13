Seit dem 21. Dezember 2025 werden die Tage wieder länger. Doch warum dauert es so lange, bis wir die Veränderung wirklich spüren?
Am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, war es soweit: Mit der Wintersonnenwende erlebten wir den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres. Nur 8 Stunden und 14 Minuten Tageslicht standen uns zur Verfügung. Gleichzeitig markiert die Wintersonnenwende den astronomischen Winteranfang. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Sonne mittags wieder höher und die Tage werden länger, wenn auch zunächst nur in kleinen Schritten.