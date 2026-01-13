Seit dem 21. Dezember 2025 werden die Tage wieder länger. Doch warum dauert es so lange, bis wir die Veränderung wirklich spüren?

Am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, war es soweit: Mit der Wintersonnenwende erlebten wir den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres. Nur 8 Stunden und 14 Minuten Tageslicht standen uns zur Verfügung. Gleichzeitig markiert die Wintersonnenwende den astronomischen Winteranfang. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Sonne mittags wieder höher und die Tage werden länger, wenn auch zunächst nur in kleinen Schritten.

Die Wintersonnenwende ist ein astronomisches Ereignis, das durch die Schräglage der Erdachse verursacht wird. Während die Erde ihre Umlaufbahn um die Sonne zieht, erreicht die Sonne am 21. Dezember ihren tiefsten Stand zur Mittagszeit. Auf der Südhalbkugel sind die Verhältnisse übrigens genau umgekehrt: Dort beginnt mit der Wintersonnenwende unser Sommer.

Warum werden die Tage nur langsam länger?

Obwohl die Tage seit dem 21. Dezember wieder länger werden, ist die Veränderung zunächst kaum spürbar. In den ersten Wochen nach der Wintersonnenwende verlängern sich die Tage nur um wenige Sekunden pro Tag. Erst ab Mitte Januar nimmt die Tageslänge spürbar zu: Dann werden die Tage täglich um etwa zwei Minuten länger. Sechs Wochen nach der Sonnenwende wächst die Tageslänge sogar um über drei Minuten pro Tag.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang - Ein ungleiches Spiel

Interessanterweise geht die Sonne in den ersten Wochen nach der Wintersonnenwende weiterhin später auf. Erst Anfang Januar beginnt der Sonnenaufgang wieder früher zu erfolgen. Der Grund, warum die Tage dennoch länger werden, liegt im Sonnenuntergang: Dieser verschiebt sich bereits ab dem 21. Dezember täglich mit größeren Schritten nach hinten. So entsteht der Eindruck, dass die Abende heller werden, während die Morgenstunden noch dunkel bleiben.

Ein Blick nach vorn: Die Sommersonnenwende

Während die Tage nun langsam länger werden, können wir uns auf den 21. Juni 2026 freuen. An diesem Tag, der Sommersonnenwende, erleben wir den längsten Tag des Jahres mit stolzen 16 Stunden und 7 Minuten Tageslicht. Bis dahin bleibt jedoch noch viel Zeit, um die kleinen Fortschritte der länger werdenden Tage zu genießen.