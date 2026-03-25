Die Ostereiersuche ist ein fester Bestandteil des Osterfestes und bereitet insbesondere Kindern große Freude. Erfahren Sie, wann traditionell nach Ostereiern gesucht wird und was bei der Eiersuche wichtig ist.
Ob hart gekocht oder aus Schokolade - das Verstecken von Eiern gehört zu Ostern einfach dazu. Die Osterzeit erstreckt sich allerdings über fünf Tage: Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag. Für viele stellt sich dabei die Frage, an welchem Tag die Ostereiersuche traditionell stattfindet.