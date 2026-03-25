Die Ostereiersuche ist ein fester Bestandteil des Osterfestes und bereitet insbesondere Kindern große Freude. Erfahren Sie, wann traditionell nach Ostereiern gesucht wird und was bei der Eiersuche wichtig ist.

Ob hart gekocht oder aus Schokolade - das Verstecken von Eiern gehört zu Ostern einfach dazu. Die Osterzeit erstreckt sich allerdings über fünf Tage: Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag. Für viele stellt sich dabei die Frage, an welchem Tag die Ostereiersuche traditionell stattfindet.

Wann werden zu Ostern Ostereier gesucht? Ostereier werden traditionell jedes Jahr am Ostersonntag gesucht. Die nächste Ostereiersuche findet damit am 05. April 2026 statt, da an diesem Tag die Fastenzeit und damit der Verzicht zum Beispiel auf Süßigkeiten oder tierische Produkte endet. Die nächsten Termine für die Ostereiersuche sind:

Ostersonntag, dem 20. April 2025

Ostersonntag, dem 05. April 2026

Ostersonntag, dem 28. März 2027

Ostersonntag, dem 16. April 2028

Ostersonntag, dem 01. April 2029

Neben der traditionellen Ostereiersuche ist es heutzutage üblich, sich zu Ostern kleine Aufmerksamkeiten zu schenken. Zu den beliebten Geschenken zählen unter anderem Blumen, Bücher und ähnliche Kleinigkeiten. Diese Ostergeschenke werden in der Regel ebenfalls am Ostersonntag überreicht.

Ostereiersuche über mehrere Tage

In manchen Familien wird Ostern an mehreren Tagen gefeiert. Das ist der Fall, wenn zum Beispiel auch die Großeltern an einem anderen Tag besucht werden. Wenn die Großeltern dann ihren Enkelkindern mit einer kleinen Ostereiersuche ebenfalls eine Freude machen möchten, kann diese auch am Ostermontag stattfinden bzw. fortgesetzt werden.

Warum werden Eier an Ostern gesucht?

Das Ei wurde im Christentum zum Symbol des Lebens. Aus etwas Totem entschlüpft ein lebendiges Küken, das faszinierte die Menschen. Somit symbolisiert das Ei das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen auferstanden ist.