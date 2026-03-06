Die Bundesregierung schafft das Bürgergeld ab und ersetzt es durch das "Grundsicherungsgeld".
06.03.2026 - 08:54 Uhr
Das Bürgergeld soll in Deutschland künftig durch eine neue Form der Grundsicherung ersetzt werden. Der Bundestag hat am 5. März 2026 einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung verabschiedet. Die Reform sieht vor, das bestehende System der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu verändern und stärker auf Vermittlung in Arbeit auszurichten. Zuvor muss noch der Bundesrat zustimmen. Anschließend sollen die Änderungen schrittweise umgesetzt werden.