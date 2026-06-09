Schauer, Gewitter und böige Winde bestimmen derzeit das deutsche Wetter, aber wann wird das Wetter wieder besser? Die Aussichten im Überblick.
Die aktuelle Wetterlage in Deutschland ist geprägt durch wechselhafte Witterung mit zahlreichen Schauern und Gewittern. Eine Kaltfront sorgt derzeit für kühle Meeresluft und macht das Wetter besonders im Norden und über der Mitte Deutschlands unbeständig. Doch es gibt gute Nachrichten: Im Verlauf der Woche stabilisiert sich die Situation allmählich von Südwesten her und bereits ab Samstag deutet sich eine längere Hochdruckphase an, die dem Regenwetter ein Ende setzt.