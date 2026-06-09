Schauer, Gewitter und böige Winde bestimmen derzeit das deutsche Wetter, aber wann wird das Wetter wieder besser? Die Aussichten im Überblick.

Die aktuelle Wetterlage in Deutschland ist geprägt durch wechselhafte Witterung mit zahlreichen Schauern und Gewittern. Eine Kaltfront sorgt derzeit für kühle Meeresluft und macht das Wetter besonders im Norden und über der Mitte Deutschlands unbeständig. Doch es gibt gute Nachrichten: Im Verlauf der Woche stabilisiert sich die Situation allmählich von Südwesten her und bereits ab Samstag deutet sich eine längere Hochdruckphase an, die dem Regenwetter ein Ende setzt.

Vom Donnerstag bis Freitag: Noch Geduld gefragt Zunächst bleibt das Wetter wechselhaft. Am Donnerstag und Freitag dominieren in vielen Regionen noch Schauer und einzelne Gewitter das Bild. Besonders der Norden und die Mitte Deutschlands erleben zahlreiche Niederschläge, während der Südwesten bereits erste Auflockerungen verzeichnet. Die Temperaturen bleiben mit 14 bis 22 Grad eher gemäßigt und in höheren Lagen fällt teilweise sogar Schnee. Windböen aus westlichen Richtungen, stellenweise böig auffrischend, begleiten das Regenwetter.

Samstag: Der Wendepunkt

Der entscheidende Wendepunkt bahnt sich am Samstag an. Von Südwesten her breitet sich stabiles Hochdruckwetter aus und setzt sich schrittweise durch. Im Südwesten und der Mitte wird es im Tagesverlauf zunehmend freundlich oder sogar sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf angenehme 19 bis 27 Grad. Im Norden halten sich noch Wolken und einzelne Niederschläge, doch auch dort zeigt sich Besserung. Der Wind schwächt ab und weht nur noch schwach bis mäßig.

Sonntag und Montag: Traumwetter im Süden

Das Wochenendende präsentiert sich geradezu herrlich. Der Sonntag bringt besonders im Süden und Südwesten Deutschlands Traumwetter. Meist sonnig, trocken und warm mit Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad. Auch im Nordosten werden es immerhin 19 bis 24 Grad. Der Montag setzt diese positive Entwicklung fort und zeigt sich heiter bis sonnig mit Höchstwerten zwischen 21 und 31 Grad. Nur im Bergland und Alpenvorland drohen am Nachmittag einige Schauer und Gewitter, ansonsten herrscht zunehmend sommerliche Witterung.

Ausblick auf die kommende Woche

In der Trendprognose für die kommende Woche deutet sich an, dass die Hochdruckphase nicht von langer Dauer ist. Ab Dienstag bis Donnerstag wechselt das Wetter erneut zwischen freundlichen und gewittriger Phasen, bringt aber weiterhin sommerlich warme Werte. Insgesamt zeigt sich die mittelfristige Entwicklung also positiv mit einer stabilen Hochdruckphase am Wochenende und einer schrittlichen Erwärmung.

Fazit

Ab Samstag wird es spürbar besser, mit dem Höhepunkt am Sonntag und Montag. Wer derzeit unter den Schauern und Gewittern leidet, kann sich also auf ein schönes Wochenende freuen.