Mit Artemis 2 beginnt die NASA eine neue Phase der Mondforschung und testet Systeme für zukünftige bemannte Missionen zum Mond. Alles Wichtige zum Starttermin im Februar.

Die NASA steht kurz vor einem historischen Moment: Mit der Mission Artemis 2 sollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen Richtung Mond fliegen. Der frühestmögliche Starttermin ist nach dem letzten NASA-Update diese Woche Sonntag, der 8. Februar 2026. Der genaue Termin ist allerdings noch abhängig von erfolgreichen Tests und optimalen Bedingungen. Die passenden Termine für die Mission reichen allerdings bis Ende April, weshalb sich der Starttermin im schlechtesten Fall sogar fast 3 Monate verzögern könnte.

Die Artemis-2-Mission im Detail Artemis 2 ist ein bemannter Testflug, bei dem vier Astronauten, darunter erstmals eine Frau und ein nicht-weißer Mensch, den Mond umrunden werden. Eine Landung auf der Mondoberfläche ist nicht vorgesehen. Ziel der etwa zehntägigen Mission ist es, die Systeme des Raumfahrzeugs Orion und der Rakete Space Launch System (SLS) unter realen Bedingungen zu testen.



Bild: Nasa

Warum so viele Startfenster?

Die NASA plant mehrere Startoptionen, um die komplexen Anforderungen an Flugbahn, Sicherheit und Technik zu erfüllen. Faktoren wie die Ausrichtung von Erde und Mond, Wetterbedingungen und die Funktion der Solarpaneele spielen eine entscheidende Rolle.

Das Artemis-Programm: Ein Meilenstein der Raumfahrt

Das Artemis-Programm der NASA markiert den Anfang einer neuen Ära der Raumfahrt. Ziel ist es, eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond zu etablieren und den Weg für zukünftige bemannte Missionen zum Mars zu ebnen. Mit modernster Technologie und internationaler Zusammenarbeit sollen wissenschaftliche Entdeckungen gefördert, wirtschaftliche Vorteile erschlossen und die Grenzen der menschlichen Exploration erweitert werden.

Die Missionen umfassen unbemannte Tests (wie Artemis I - November 2022), bemannte Mondumrundungen (Artemis II - Februar 2026) und schließlich die Rückkehr von Menschen auf die Mondoberfläche (Artemis III - 2028). Langfristig soll das Programm die Grundlage für eine dauerhafte Infrastruktur im Weltraum schaffen, die sowohl wissenschaftliche als auch kommerzielle Ziele unterstützt.

Live-Stream zur Artemis-2-Rakete auf dem Kennedy Space Center