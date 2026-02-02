Mit Artemis 2 beginnt die NASA eine neue Phase der Mondforschung und testet Systeme für zukünftige bemannte Missionen zum Mond. Alles Wichtige zum Starttermin im Februar.
Die NASA steht kurz vor einem historischen Moment: Mit der Mission Artemis 2 sollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen Richtung Mond fliegen. Der frühestmögliche Starttermin ist nach dem letzten NASA-Update diese Woche Sonntag, der 8. Februar 2026. Der genaue Termin ist allerdings noch abhängig von erfolgreichen Tests und optimalen Bedingungen. Die passenden Termine für die Mission reichen allerdings bis Ende April, weshalb sich der Starttermin im schlechtesten Fall sogar fast 3 Monate verzögern könnte.