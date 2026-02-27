Stuttgart 21 ist das umstrittenste und langwierigste Bauprojekt Deutschlands, doch wann fiel eigentlich der offizielle Startschuss? Eine Chronologie.
Kaum ein deutsches Bauprojekt sorgt seit Jahrzehnten für so viel Gesprächsstoff und Schlagzeilen wie der Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs zum unterirdischen Durchgangsbahnhof – nicht erst seit der erneuten Verschiebung der Fertigstellung auf 2029/2030. Doch wann fiel eigentlich der offizielle Startschuss für „Stuttgart 21“?