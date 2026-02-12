Die Höhe der Dividende für die Aktionäre der Mercedes-Benz Group für das Jahr 2025 steht fest. Doch wann erfolgt die Auszahlung?

Wie aus der Pressemitteilung der Mercedes-Benz Group AG vom 12. Februar 2026 hervorgeht, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group den Aktionären bei der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 3,50 Euro pro Aktie vorschlagen (Mehr dazu hier). Dies entspricht einer Kürzung um 0,80 Euro im Vergleich zum Vorjahr, als die Dividende bei 4,30 Euro lag. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt auf der Hauptversammlung am 16. April 2026. Die Zustimmung gilt jedoch als Formsache.