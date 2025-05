Der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) findet am 7. Mai 2025 statt. Das Federal Open Market Committee (FOMC) wird an diesem Tag über den Leitzins entscheiden, gefolgt von einer Pressekonferenz um 20:00 Uhr MEZ, bei dem die Entscheidung verkündet wird.

Aktuelle Markterwartungen

Für die Sitzung im Mai 2025 gehen Analysten und Marktteilnehmer mehrheitlich davon aus, dass die Fed den Leitzins unverändert im Korridor von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte liegt laut CME FedWatch Tool nur bei rund 5 %. Hintergrund ist, dass die Inflation weiterhin über dem Zielwert von 2 %. Im März 2025 lag sie bei 2,4 %, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics mitteilt. Die Fed hat in den bisherigen Sitzungen 2025 – im Januar und März – keine Zinsänderung vorgenommen.

Nächste FOMC-Termine 2025

18. Juni 2025

30. Juli 2025

17. September 2025

29. Oktober 2025

10. Dezember 2025

Fazit

Der nächste Zinsentscheid der Fed steht am 7. Mai 2025 an. Die Märkte erwarten für diese Sitzung keine Veränderung des Leitzinses. Erst für die darauffolgende Sitzung im Juni 2025 sehen Analysten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung. Bis dahin bleibt die Fed angesichts der weiterhin erhöhten Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten vorsichtig.