Arktische Elfenbeinstraße Jäger des weißen Goldes: Wikinger segelten bis in die Arktis

Haarbürsten, Kreuze und Skulpturen: Im Mittelalter war Walross-Elfenbein in Europa heiß begehrt. Waghalsige Nordmänner nahmen dafür wohl riskante Reisen in arktische Gewässer in Kauf.