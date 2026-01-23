War es Mord? G., I. und K. vor Gericht – der Ludwigsburger Raserprozess im Zeitraffer
Ein Raser gefährdet an einem Abend in Ludwigsburg viele Menschen – und tötet zwei Frauen. Ein Überblick über die Tat, die Folgen und den laufenden Mordprozess.
Das Landgericht Stuttgart arbeitet derzeit die Geschehnisse auf, die im März vorigen Jahres zum Tod der 23-jährigen Merve und der 22-jährigen Selin vor der Aral-Tankstelle auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg geführt haben. Wir blicken zurück.