Der Ursprung der Corona-Pandemie ist und bleibt rätselhaft. Einem neuem Bericht aus den USA zufolge soll das Virus aus einen Unfall in einem Forschungslabor in die Welt gekommen sein.

Jahrelang hielt die Corona-Pandemie die Welt im Griff. Auch fast fünf Jahre nach dem Ausbruch ist der Ursprung des viralen Erregers Sars-CoV-2 noch immer nicht zweifelsfrei geklärt. Die Pandemie hat aber eindeutig gezeigt: Krankheitserreger aus dem Tierreich, sogenannte Zoonosen, können auf den Menschen überspringen.

Aufnahmen von SARS-CoV-2-Viren mit dem Elektronenmikroskop. Foto: Imago/BISP

„Wahrscheinlich durch einen Labor- oder Forschungsunfall aufgekommen“

Nun haben US-Abgeordnete nach einer zweijährigen Untersuchung zum Ursprung der Corona-Pandemie einen Bericht vorgelegt, der die Theorie eines Laborunfalls in China belegen soll.

Das Virus SARS-CoV-2 sei „wahrscheinlich durch einen Labor- oder Forschungsunfall aufgekommen“, heißt es in dem am Montag (2. Dezember, Ortszeit) veröffentlichten 520-seitigen Bericht eines Unterausschusses des Repräsentantenhauses. Das Gremium stützt seine Erkenntnis auf 30 Befragungen sowie die Sichtung von mehr als einer Million Seiten an Dokumenten.

Von Wuhan in die Welt: Ergebnisse einer neuen genetischen Untersuchung stützen die Vermutung eines natürlichen Ursprungs von Sars-CoV-2. Demnach sollen Marderhunde auf dem Markt in der chinesischen Metropole Wuhna potenzielle Überträger des Coronavirus sein. Foto: Imago/MiS

Berater der US-Regierung widerspricht Laborthese

Interviewt wurde auch der US-Virologe und oberste Corona-Berater der Regierung, Anthony Fauci. Die Republikaner werfen dem 83-Jährigen vor, Gelder an chinesische Wissenschaftler weitergeleitet zu haben, die das Coronavirus gentechnisch hergestellt haben sollen.

Bei seiner Befragung im Juni argumentierte Fauci dagegen, es sei „molekular unmöglich“, dass sich die in einem Labor im chinesischen Wuhan untersuchten Fledermausviren in das Virus umwandelten, das dann die Pandemie verursacht habe.

Fauci hatte sowohl unter US-Präsident Joe Biden als auch unter dessen Vorgänger Donald Trump dem Corona-Krisenstab der Regierung angehört. Während er mit seiner Expertise von Teilen der Öffentlichkeit sehr geschätzt wurde, zog der gebürtige New Yorker immer wieder den Unmut Trumps auf sich, der die Gefahr durch das Coronavirus lange Zeit kleinredete. Fauci wurde von rechten Kreisen angefeindet und musste unter Polizeischutz gestellt werden.

Die meisten Experten gehen davon aus, dass sich das Virus ausgehend von Tieren in China verbreitet hat. Foto: Imago/Panthermedia

Gentechnische Veränderung im Labor?

US-Bundesbehörden, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie Wissenschaftler auf der ganzen Welt kommen hinsichtlich des Ursprungs des Coronavirus zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen: Die meisten von ihnen gehen davon aus, dass sich das Virus ausgehend von Tieren in China verbreitet hat.

Eine Untersuchung des US-Geheimdienstes ergab dagegen im vergangenen Jahr, dass das Virus möglicherweise gentechnisch verändert wurde und aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan entwichen ist. Dort waren die ersten Infektionen mit dem Coronavirus bei Menschen aufgetreten.

Wurde das Virus im Labor gentechnisch verändert? Foto: Imago/Panthermedia

Studie: Corona-Virus stammt wohl von Wildtieren

Im September 2024 hatten Forscher eine Studie im Fachmagazin „Cell“ veröffentlicht, in der sie die gegenteilige These vertraten. Sie lieferten weitere Hinweise darauf, dass das Virus ursprünglich von Wildtieren stammt, die auf dem Markt der chinesischen Millionenmetropole Wuhan gehandelt wurden, und dass es nicht aus einem in der Stadt befindlichen Labor entkam.

Marderhunde liegen in engen Käfigen auf dem Xin Yuan Markt im chinesischen Wuhan. Foto: Foto: dpa/epa/Paul Hilton

Studienautor Michael Worobey von der University of Arizona in der US-Stadt Tuscon deutet die Studienresultate als starke Indizien dafür, dass die Pandemie ursprünglich von Wildtieren ausging. Die Studie sei das letzte Stück in einem Puzzle, dessen Bild ohnehin bereits recht deutlich gewesen sei, betont der Virologe.

Worobey beschreibt das wahrscheinlichste Szenario: „Wildtiere mit Viren mitten in Großstädten mit hoher Bevölkerungsdichte mit Menschen in Kontakt zu bringen, zählt zu den riskantesten Dingen, die man tun kann.“ Zwar habe nicht jedes Virus das Potenzial, eine Pandemie zu verursachen, aber potenziell sei dies, wie „einen Funken an ein Pulverfass“ zu legen.

„Weiterer starker Hinweis“ auf die Wildtiere

„Diese neuen Daten sind ein weiterer starker Hinweis darauf, dass die Covid-19-Pandemie mit Sars-CoV-2-infizierten Tieren begann, die südlich von Wuhan gefangen und auf dem Huanan-Tiermarkt gehandelt und geschlachtet wurden“, unterstreicht Friedemann Weber von der Universität Gießen, der ebenfalls nicht an der Studie beteiligt war.

„Für das alternative Szenario, dass das Virus aus einem Labor entkommen wäre, gibt es keine solche Daten.“ Foto: Imago/Panthermedia

„Während des Transports und der Käfighaltung auf dem Markt konnte sich das Virus unter den Tieren ausbreiten und von diesen auf die Menschen des hochfrequentierten Marktes überspringen“, argumentiert Friedmann. „Für das alternative Szenario, dass das Virus aus einem Labor entkommen wäre, gibt es keine solche Daten.“

Welche Tierart genau für das Überspringen des Virus auf den Menschen verantwortlich ist, lässt die Studie offen. Besonders wahrscheinlich sei dies für Marderhunde, Schleichkatzen, Bambusratten und Malaiische Stachelschweine, heißt es in der Untersuchung.