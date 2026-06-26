Ein neuer Millionenkredit verschafft Galeria Spielraum, doch neue Einschnitte stehen bevor. Handelsexperten und Gewerkschaftsvertreter sind skeptisch, ob die Warenhauskette wieder auf Kurs kommt.
26.06.2026 - 12:20 Uhr
Düsseldorf - Nach wochenlangen Verhandlungen meldete Galeria am Donnerstag Vollzug: Die angeschlagene Warenhauskette bekommt einen neuen Millionenkredit. Im Gegenzug muss Galeria sich ein weiteres Mal sanieren – diesmal außerhalb einer Insolvenz. Geplant sind im Zuge dessen auch weitere Filialschließungen. Gelingt dem Unternehmen die Kehrtwende? Experten beurteilen die Lage zwiespältig.