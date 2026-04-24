Das Warenhausunternehmen steckt erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Kann Galeria noch die Wende schaffen? Der Wirtschaftswissenschaftler Martin Fassnacht ist «sehr pessimistisch».
24.04.2026 - 05:01 Uhr
Düsseldorf - Nach Bekanntwerden der angespannten finanziellen Lage der Warenhauskette Galeria zweifelt der Marketing-Experte Martin Fassnacht an deren Zukunft. "Ich bin sehr pessimistisch. Die Frage ist doch: Wer würde Galeria vermissen? Auf Kundenseite fast niemand", sagte der Professor für Strategie und Marketing an der Düsseldorfer Wirtschaftshochschule WHU. "Ich bedaure, das zu sagen, aber Galeria wird nicht mehr gebraucht."