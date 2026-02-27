Am 7. März findet in der Weilerhauhalle in Plattenhardt wieder der große Warentauschtag statt. Wie genau funktioniert das?
Ein Kochtopf gegen ein Kaffeeservice, eine DVD gegen einen Hammer, einen Wintermantel gegen einen Sonnenhut, Inlineskates gegen ein Puzzle: So funktioniert der Warentauschtag. Bürgerinnen und Bürger bringen gut erhaltene, jedoch nicht benötigte Dinge mit und nehmen dafür etwas anderes heim. Das Ganze läuft kostenfrei – und ist daher überaus beliebt. Hunderte Menschen kommen stets zum Warentauschtag in die Weilerhauhalle in Plattenhardt, der nächste Termin ist der 7. März. Seit 1992 gibt es die Reihe, erklärt der Plattenhardter Johannes Jauch, früher sei sie unter städtischer Regie gelaufen. 2001 sei er als Mitarbeiter eingestiegen, 2004 habe er die Leitung übernommen.