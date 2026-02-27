﻿Ein Kochtopf gegen ein Kaffeeservice, eine DVD gegen einen Hammer, einen Wintermantel gegen einen Sonnenhut, Inlineskates gegen ein Puzzle: So funktioniert der Warentauschtag. Bürgerinnen und Bürger bringen gut erhaltene, jedoch nicht benötigte Dinge mit und nehmen dafür etwas anderes heim. Das Ganze läuft kostenfrei – und ist daher überaus beliebt. Hunderte Menschen kommen stets zum Warentauschtag in die Weilerhauhalle in Plattenhardt, der nächste Termin ist der 7. März. Seit 1992 gibt es die Reihe, erklärt der Plattenhardter Johannes Jauch, früher sei sie unter städtischer Regie gelaufen. 2001 sei er als Mitarbeiter eingestiegen, 2004 habe er die Leitung übernommen.

80 Jahre alt ist Johannes Jauch heute, daher hat er die Organisation des Warentauschtags nun abgegeben. Fast hätten die Menschen vor Ort auf die Veranstaltung verzichten müssen. Dann ist aber die Bürgerstiftung Filderstadt in die Bresche gesprungen. „Mit der Integration des Warentauschtags in unsere Projektstruktur wird eine bewährte Initiative mit hoher Akzeptanz in der Bevölkerung gesichert“, erklärt Wolfgang Herb, der Vorsitzende. Neben dem ökologischen Nutzen schaffe das Angebot Begegnung und Austausch zwischen den Menschen und stelle ein Beispiel dar, wie gemeinschaftliches Handeln unmittelbar vor Ort Wirkung entfalte. Die Leitung des Warentauschtags hat Anne Cless aus Bonlanden übernommen. „Die Idee, die dahintersteckt, finde ich toll“, sagt sie. Allein anpacken muss sie jedoch nicht. Ein großer Pool Ehrenamtlicher steht ihr zur Seite. Das Ehepaar Bärbel und Harald Weinmann gehört zu den besonders Engagierten. „Weil es eine gute Sache ist, und es macht Spaß. Wir sind ein tolles Team“, sagt Bärbel Weinmann.

Warentauschtag in Plattenhardt: abends bringen, morgens tauschen

Gearbeitet wird in zwei Schichten. Am Freitag, 6. März, werden die Dinge zwischen 17 und 20 Uhr in der Halle angenommen, besichtigen und mitnehmen kann man sie am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr. „Die Ersten stehen zwischen 7 und 7.30 Uhr vor der Halle“, sagt Harald Weinmann. Das Publikum: gemischt. Bedürftige seien ebenso dabei wie Sammler, Studierende, die ihre erste Bude einrichten, oder Schnäppchenjäger. Tauschen ist kein Muss. Wer will, kann Gegenstände auch nur bringen oder nur mitnehmen. Ausgeschlossen sind allerdings Skisachen, Baby- und Kinderkleidung, Autoreifen oder auch sehr große Dinge wie Teppiche oder sperrige Möbel. Bewirtung wird es vor Ort auch geben. Harald Weinmann kündigt 15 Kuchen an, allesamt gespendet.

Warentauschtage gibt es an vielen Orten, hier ein Archivbild aus Esslingen. Foto: Archiv Roberto Bulgrin

Das Prinzip des Warentauschs ist beliebt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen hat online eine ganze Latte an Veranstaltungen zusammengestellt. Demnach findet zum Beispiel in Echterdingen am 14. März im Walter-Schweizer-Kulturforum ein solcher Treff statt. Abgeben kann man Dinge zwischen 8 und 12 Uhr, mitnehmen ab 10 Uhr. In Neuhausen ist der Warentauschtag eine Woche später, am 21. März, in der Egelsee-Festhalle. Zumindest in Plattenhardt ist das Ganze sehr erfolgreich. „Um 11.30 Uhr gibt es meist nur noch einen Tisch voll mit Waren“, sagt Harald Weinmann. „Die Nachfrage ist enorm“, bestätigt das Urgestein Johannes Jauch. Auch er wird am 7. März wieder dabei sein. „Ich habe keine Verantwortung mehr, aber ich helfe.“