Verhältnismäßig spontan sei die Idee gewesen, die Mike Bruster und seine Frau Natalie hatten: Sich das Rockxplosion-Logo auf den Unterarm tätowieren zu lassen. „Das kam tatsächlich durch eine unserer Bands“, wie Mit-Organisator Bruster berichtet. Der Sänger der Gerlinger Punkrocker Sokae habe in der Bandbewerbung geschrieben: „Lasst uns spielen, ich habe mir sogar euer Festival aufs Bein stechen lassen!“ Bruster: „Tatsächlich steht das aber in jeder Bewerbung an Festivals, da er wirklich ‚euer Festival’ auf dem Bein tätowiert hat.“

All das geriet jedoch wieder in Vergessenheit. In der vergangenen Woche erblickten sie dann aber das Auto eines Teammitglieds, das dick und fett mit dem Festivallogo beklebt war. „Da konnten wir uns nicht lumpen lassen“, so Bruster, „ein Freund von uns, Timothy von der Crazy Ink Factory in Filderstadt, ist Tattoo-Künstler und hat noch in der Woche einen Termin nach Feierabend mit uns ausgemacht.“ Rund 45 Minuten dauerte es jeweils, dann waren die Kunstwerke fertig gestochen. „Timothy ist ein wahnsinnig guter Tätowierer und sticht sehr präzise, ohne einen länger als nötig zu quälen“, sagt Mike Bruster. Er spricht aus Erfahrung, für ihn war es bereits das sechste Tattoo.

„Wir haben zwar schon lang nicht mehr all unsere Festivalbändchen am Arm, aber eine kleine Auswahl unserer Lieblingsfestivals hat immer einen Platz.“ Und die Rockxplosion spätestens jetzt für immer. „Jeder, der unsere Festivalcrew kennt, weiß, dass es für uns nicht nur ein Event ist. Wir alle stecken viel zu viel Arbeit und Liebe in das Ganze, wodurch das Team und der Verein mehr wie eine kleine verrückte Zweitfamilie wird.“