Bei Temperaturen unter 0 Grad helfen auch Mütze, Schal und Handschuhe kaum noch. Brrr. Trotzdem müsst ihr euch nicht zwischen dem warmen Bett und der kalten Stadt entscheiden. Wir haben Orte in Stuttgart gesammelt, an denen ihr euch aufwärmen und trotzdem etwas erleben könnt.

Amazonienhaus in der Wilhelma

Im Amazonienhaus herrschen ganzjährig Temperaturen von mindestens 24 bis 28 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 80 Prozent – traumhaft, oder? Das Gewächshaus befindet sich im unteren Teil der Wilhelma. Im Inneren wird man von einer beeindruckenden Botanik und spannenden tierischen Bewohnern begrüßt.

Wilhelma, Wilhelma 13, Stuttgart-Bad Cannstatt, Mo-So 9-15.45 Uhr

Eine Runde mit dem 42er

Hüpft im Stuttgarter Westen einfach in den 42er oder 44er und gönnt euch eine kleine Stadtrundfahrt der etwas anderen Art. Vorbei am Feuersee, dem Chinesischen Garten oder der Stadtbibliothek, macht es euch gemütlich und genießt den Blick aus den von der Kälte beschlagenen Fenstern. Das Beste: Ihr kommt nicht nur überall hin und bleibt im Warmen, sondern schont auch noch euren Geldbeutel. Achtung: Wegen einer sanierungsbedürftigen Fassade in der Gablenberger Hauptstraße müssen Fahrgäste aktuell mit Behinderungen rechnen.

Im warmen Wasser planschen

Stuttgart und die Region haben viele Bäder und Thermen zu bieten - genau das richtige bei kaltem Wetter, Winterblues und Stress. Egal, ob Leuze, Mineralbad Berg oder das Solebad Cannstatt, schnappt euch eure Badehosen und planscht euch glücklich – und warm.

Stuttgarter Bibliotheken

Die Stadtbibliothek am Mailänder Platz kennt jede:r. Schließlich gehört sie zu den modernsten Bibliotheken Europas und ist dank ihrer besonderen Architektur ein echter Instagram-Hit. Aber es gibt noch viele anderen Büchereien in Stuttgart: Zum Beispiel die Württembergische Landesbibliothek, die Universitätsbibliothek, die Bibliothek für Zeitgeschichte, die ifa-Bibliothek und die kleineren Stadtteilbibliotheken. Das Tolle: Sie sind beheizt und frei zugänglich. Also, wann hast du das letzte Mal in einem Buch geschmökert?

Stadtbibliothek Stuttgart, Mailänder Pl. 1, Stuttgart-Nord, Mo-Sa 9-21 Uhr

It’s Kino-Time!

Kino geht immer! Und in einem kuscheligen Plüschsessel sitzend, mit einer Tüte Popcorn in der Hand und bei einem spannenden Film lässt sich die eisige Welt da draußen ganz schnell vergessen. In Stuttgart und der Region gibt es viele Kinos, die mit ausgefallenen Sälen, einem besonderen Programm, Premieren und Filmen im Original locken. Die Kolleg:innen haben euch besondere Kinos zusammengefasst >>>

Suppe wärmt von innen

Egal, ob Maultaschen in der Brühe, Ramen oder thailändische Pho - nichts wärmt besser als ein Teller Suppe. Umso besser, dass Stuttgart so einiges an gastronomischer Vielfalt anzubieten hat und uns auch beim Thema Suppen nicht in der Kälte stehen lässt. Hier kommt ihr zu den besten Suppen-Spots im Kessel >>>

Kosmische Reise im Warmen

Ob Polarlichter, das 1x1 der Sterne oder spektakuläre Touren zu fernen Planeten: Das Carl-Zeiss-Planetarium ist nicht nur für Hobbyastronom:innen faszinierend - und es ist beheizt. Einmal im Monat findet am Dienstagabend der Tunesday statt, an dem man elektronische Musik mit Live Visuals erleben kann.

Planetarium Stuttgart, Willy-Brandt-Str. 25, Stuttgart-Mitte

Padel-Tennis in der Halle

Der Hype um die Sportart Padel Tennis ist spätestens seit diesem Jahr in Deutschland angekommen. Die kalte Jahreszeit bedeutet keinesfalls, dass du eine Trainingspause einlegen musst. Denn Padel geht auch im Winter!