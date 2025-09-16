Die Sommerferien sind vorbei – trotzdem solle es nochmal wärmer werden. Wo man diese Tage in Stuttgart am besten genießen kann.
16.09.2025 - 16:22 Uhr
Nach einer eher regnerischen Woche kehren nun doch nochmal sommerliche Temperaturen in Stuttgart ein. Doch zunächst solle es am Dienstag und Mittwoch noch leicht wechselhaft bleiben. Mit Sonne und Wolken ist laut Peter Crouse, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), in Stuttgart zu rechnen. Vereinzelt könne es auch noch zu leichtem Regen kommen. Am Dienstag ist zudem mit Windböen mit bis zu 50 Kilomter pro Stunde zu rechnen.