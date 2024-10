Zu Beginn der Herbstferien strahlt die Sonne im Kreis Ludwigsburg. Blauer Himmel und milde Temperaturen – perfektes Wetter zum Wandern oder Spazieren. Fragt man Ulrich Stark, Vorsitzender der Sektion Ludwigsburg des Deutschen Alpenvereins, wieso man dafür nicht extra in die Berge müsse, nennt er gleich zwei Gründe: Die A8 und den Klimaschutz. Der regelmäßige Stau Richtung Allgäu „nervt zunehmend“. Auch fragt er sich, ob es wirklich notwendig sei, so weit mit dem Auto zu fahren. Er schlägt vor, es einfach mal stehen zu lassen und stattdessen vor der Haustür die Natur zu genießen.

Die habe nämlich im Kreis Ludwigsburg einiges zu bieten. Rems und Neckar, Felswände und Weinberge. Stark selbst und seine Kollegen haben deshalb Routen erstellt, die sie Wanderenthusiasten empfehlen.

Lange Wald- und Flusswanderung am Remseck

Blick auf die Remsmühle. Foto: Frederik Herrmann

Wie wäre es etwa mit einer Wanderung rund um Remseck am Neckar? Die 16,9 Kilometer lange Tour beginnt bei der Gaststätte Schifferclub am Neckar und führt auf asphaltierten sowie Wald- und Wiesenwegen von Remseck am Neckar nach Hohenacker und wieder zurück. Nach dem Start geht es über die Rems und am Schloss Remseck vorbei in den Bugholz-Wald. Weiter geht es am Hardtwald entlang bis Hegnach und wieder zurück an die Rems bis zur Remsmühle. Dann weiter an der Rems entlang bis nach Hohenacker und von hier am Unteren Remstal entlang bis nach Hohenacker und am historischen jüdischen Friedhof vorbei zum Startpunkt nach Remseck am Neckar.

Erstellt hat die Route Frank Schmutz. Er empfiehlt den Weg am Neckar gegen Abend. Hier könne man schön den Sonnenuntergang genießen. Eine detaillierte Beschreibung der Route sowie eine Karte finden Sie hier.

Hoch hinauf in den Hessigheimer Felsengärten

Die Hesigheimer Felsengärten mit Blick auf den Neckar. Foto: Stephan Barthel

Gerade für Kletterer seien die Hessigheimer Felsengärten ein besonderes Highlight in der Region. Aber auch für alle anderen lohnt sich ein Ausflug. Stephan Barthel hat eine Tour erstellt, die von Besigheim am Neckar entlang nach Hessigheim führt. Dabei sind die „Schwäbischen Dolomiten“, wie die Gesteinsformen auch genannt werden, immer im Blick.

Die 13 Kilometer lange Tour beginnt am Freibad in Besigheim und führt parallel am Neckar entlang. Am Fußgängersteig überqueren Wanderer den Fluss und laufen auf der gegenüberliegenden Seite weiter nach Hessigheim zum großen Wanderparkplatz. Ab hier geht es aufwärts Richtung Felsengärten. Am Fuß der Felsen entlang geht es über eine Treppe direkt ins Naturschutzgebiet hinein. An der oberen Hangkante entlang geht es wieder zurück in Richtung Hessigheim, wo der Weg durch den Ort an der Martinskirche vorbei zum Neckar verläuft. Dort muss der Fluss über die Schleuse gequert werden. Weiter geht es am Neckar entlang nach Besigheim.

Mit Blick auf den Neckar – Wanderung in Hessigheim

Blick auf den Neckar und Hessigheim. Foto: Willi Bautz

Auch diese 12,4 Kilometer lange Tour von Willi Bautz führt an den Felsengärten entlang. Start ist in Hessigheim. Allerdings geht es zuerst Richtung Schreyerhof zur Neckarschleife und auf Waldwegen bergauf zur Aussichtsplattform Salenkanzel. Nachdem Wanderer die Aussicht über Hessigheim und das Neckartal genossen haben, geht es weiter über die Neckarhalde zum Neckarufer. Hier überqueren sie den Fluss über die Fußgängerbrücke und folgen den Wegweisern zu den Felsengärten und kehren dann zu ihrem Startpunkt in Hessigheim zurück.

Stäffelesweg in Rosswag

401 Stufen müssen die Läufer beim 401 Stäffele-Teamlauf nehmen. Foto: Günter W

Dorfidylle, Weinberge und richtig viele Stufen. Diese kurze aber knackige Strecke bietet auf ihren 3,5 Kilometer viel Abwechslung. Günther Weinert, der die Strecke erstellt hat, empfiehlt gutes Schuhwerk. Denn die vielen Stufen haben es in sich: 117 Höhenmeter geht es hinauf.

Los geht es am Parkplatz Flößerstraße in Roßwag bei Vaihingen an der Enz. Von hier geht es hoch auf den Weinberg. Einfach den Schildern des Württembergischen Weinwanderweg (rote Traube auf weißem Grund) folgen, bis Sie auf den nächsten Wanderweg, den Stromberg-Schwäbischer-Wald-Weg treffen (roter Balken auf weißem Grund). Diesem folgen die Wanderer zurück ins Dorf. Günther Weinert empfiehlt dort dem alten Backhäusle einen Besuch abzustatten. Sonntagnachmittags soll es hier von Mai bis Oktober von 14 bis 18 Uhr Wein aus den Steillagen geben.

Durch die Weinberge – Wandern am Stromberg

Durch die Weinberge geht es von Freudental nach Hohenhaslach. Foto: Frederik Herrmann

Die 12 Kilometer lange Wanderung um den Stromberg verbindet die Orte Freudental, Spielberg und Hohenhaslach. Sie startet am Wanderparkplatz am Restaurant Birkenwald in Freudental und führt von hier aus zur Pfeifferhütte. Dabei ist etwas Kondition gefragt, insgesamt müssen bei dieser Tour an die 406 Höhenmeter erklommen werden. Bei gutem Wetter könne man von hier sogar bis nach Stuttgart sehen. Und vielleicht bekommt man sogar ein paar Gleitschirmflieger am Teufelsberg zu sehen, sagt Franz Schmutz, der die Tour erstellt hat.

Deutsche Alpenverein

Die Sektion Ludwigsburg und insbesondere die Ortsgruppe Bietigheim des Deutschen Alpenvereins bieten auch geführte Touren an.