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  4. Ein Weltmeister am Klavier

Warmlaufen für die WM Ein Weltmeister am Klavier

Warmlaufen für die WM: Ein Weltmeister am Klavier
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Die deutsche Nationalelf 1973 bei Schallplattenaufnahmen im Tonstudio Foto: imago/Werek

Kolumnist KNITZ über die unglaubliche Magie des Fußballs und was er bei der WM 1974 fürs Leben gelernt hat.

KNITZ ist in einer Zeit aufgewachsen, da hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft noch was getraut. 1973 spielte sie den Soundtrack zur Fußballweltmeisterschaft 1974 noch selbst ein. „Fußball ist unser Leben“ hieß der Titelsong einer Langspielplatte. Komponist und Produzent war Jack White, ein großer seines Fachs.

 

Mutig war die Aufnahme deshalb, weil nur zwei Spieler aus dem Kader Gesangserfahrung hatten. Der eine war Franz Beckenbauer, der es 1966 mit „Gute Freunde kann niemand trennen“ in die Charts geschafft hatte. Der andere war ein Mann, den man „Bomber der Nation“ nannte. Über ihn ist auf Wikipedia zu lesen: „Mit dem Lied ‚Dann macht es bumm‘ betätigte sich auch schon Gerd Müller 1969 als Sänger.“ KNITZ findet, der Begriff „betätigte“ ist sehr wohlwollend gewählt.

Der Begriff Hype war in den Siebzigern noch nicht bekannt

Eine Anekdote ist KNITZ in Erinnerung, die auch aus der Zeit stammen muss. Bayern-Torwart Sepp Maier, der zudem das Tor der Nationalelf hütete, musste sich wegen eines Verkehrsdelikts vor Gericht verantworten. Auf die Frage des Richters, wie viel er, Maier, im Monat so verdiene, soll der Keeper „10.000 Mark“ gesagt haben. Daraufhin soll im Gerichtssaal Gelächter ausgebrochen sein. Ein Indiz dafür, dass Fußball auch damals etwas mit Geld zu tun hatte.

Doch manches war auch anders. Der Begriff Hype war noch nicht bekannt. Wenn man ein Spiel des VfB sehen wollte, fuhr man am Samstagnachmittag mit der Straßenbahn Richtung Neckarstadion und holte sich an der Kasse eine Schülerkarte. Vermutlich war das auch so, wenn die Bayern kamen. KNITZ jedenfalls kann sich nicht daran entsinnen, jemals im Vorverkauf eine Karte gekauft zu haben – aber er hat mindestens einmal die Bayern im Neckarstadion gesehen.

Die Erinnerung zum Vorspiel ist wach

Die Erinnerung an das Spiel ist verblasst, aber nicht die an das Vorspiel, als die Mannschaften sich auf den Platz warm machten. Als die Bayern kamen, wurde pflichtgemäß gepfiffen. Einmal kam der Ball bei Sepp Maier oben auf dem Netz des Tors zu liegen. Der Torhüter holte ihn nicht mit der Hand herunter, sondern mit einer Art Scherensprung mit den Füßen. Applaus brandete auf. Von dem Moment an wurde bei Sepp Maier nicht mehr gepfiffen.

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KNITZ hatte Schiss vor dem Auftritt

Dafür ist ihm etwas anderes in Erinnerung. Zu der Zeit nahm KNITZ Klavierunterricht – und einmal im Jahr musste man vor Publikum zeigen, was man gelernt hatte. So auch am Abend nach dem Finale, das bereits am Nachmittag war.

KNITZ hatte jedes mal fürchterlich Schiss vor dem Auftritt. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass sein Klavierspiel so stümperhaft war wie sein Gekicke. Nur dieses Mal trat er ganz entspannt auf die Bühne und spielte sein Zeug herunter, vermutlich auch nicht besser als sonst.

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