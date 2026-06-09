Warmlaufen für die WM Ein Weltmeister am Klavier
Kolumnist KNITZ über die unglaubliche Magie des Fußballs und was er bei der WM 1974 fürs Leben gelernt hat.
Kolumnist KNITZ über die unglaubliche Magie des Fußballs und was er bei der WM 1974 fürs Leben gelernt hat.
KNITZ ist in einer Zeit aufgewachsen, da hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft noch was getraut. 1973 spielte sie den Soundtrack zur Fußballweltmeisterschaft 1974 noch selbst ein. „Fußball ist unser Leben“ hieß der Titelsong einer Langspielplatte. Komponist und Produzent war Jack White, ein großer seines Fachs.