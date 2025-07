Die Warn-App Nina hat am Montag ausgelöst: In einem Industriegebiet in Asperg (Kreis Ludwigsburg) gab es einen Unfall mit Chemikalien, bei dem Schadstoffe freigesetzt wurden.

Julia Amrhein 21.07.2025 - 14:16 Uhr

Im Industriegebiet Osterholz in Asperg hat es am Montagnachmittag einen Gefahrgutunfall gegeben. Gegen 13.30 Uhr wurde die Bevölkerung durch die Warn-App Nina darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Gelände einer Firma in der Siemensstraße wohl Schadstoffe freigesetzt wurden.