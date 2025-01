Zuletzt sah es so aus, dass Tiktok in den USA trotz einer ablaufenden Frist doch noch online bleiben kann - doch dann zogen die Macher der Video-App selbst den Stecker. Sie setzen auf Donald Trump.

dpa 19.01.2025 - 05:16 Uhr

Washington - Unmittelbar vor Auslaufen einer Verkaufsfrist hat die Video-App Tiktok in den USA den Betrieb eingestellt. Nutzer bekamen am Samstagabend (Ortszeit) eine Warnmeldung zu sehen, in der es hieß, dass Tiktok vorerst nicht mehr nutzbar sei - aber Hoffnung auf eine Lösung unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump bestehe. Für den in China ansässigen Tiktok-Eigentümer Bytedance läuft heute die Frist ab, sich laut einem US-Gesetz von der App zu trennen. Die App zog aber schon vorher den Stecker.