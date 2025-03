Wegen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sind am frühen Morgen mehrere Flüge an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden ausgefallen. In Stuttgart wurden bis 7.00 Uhr drei Flüge annulliert, darunter zwei Inlandsflüge nach Hamburg und Frankfurt.

Nach Angaben einer Flughafensprecherin finden von 177 geplanten Flügen am Montag 80 statt, 98 werden gestrichen, verschoben oder an andere Flughäfen verlegt. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden fallen 16 von 17 Flügen aus.

Stuttgarter Flugbetrieb ausgedünnt

Nach Angaben der Stuttgarter Flughafensprecherin läuft der Betrieb mit reduziertem Plan. Von Verdi hieß es: „Der Betrieb läuft mit Verzögerungen.“ Passagiere würden mit Bussen etwa zum Ausweichflughafen Friedrichshafen gefahren. Die Terminals waren demnach am Morgen noch ziemlich leer.

„Die Lage ist relativ entspannt“, so der Verdi-Sprecher. Auch die Flughafensprecherin meinte: „Es sieht soweit gut aus.“ Am frühen Morgen habe es nur Wartezeiten von etwa fünf Minuten gegeben.

Die meisten Fluggäste hatten sich auch am Baden-Airport (Karlsruhe/Baden-Baden) auf den Ausstand eingestellt; sie hatten umgebucht und waren gar nicht erst gekommen. Nur sieben Passagiere, die die Streik-Info zu spät bekommen hatten, standen nach Angaben eines Flughafensprechers am Baden-Airport am frühen Morgen vergeblich am Schalter.

Bundesweit 13 Flughäfen bestreikt

Die Gewerkschaft hat für heute ab 0.00 Uhr zu Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen aufgerufen. Im Ausstand sind etwa Beschäftigte des Bodenpersonals und aus den Luftsicherheitsbereichen - diese arbeiten in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie in Service-Bereichen.

Nach einer Schätzung des Flughafenverbands ADV fallen bundesweit allein im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes voraussichtlich mehr als 3.400 Flüge aus, rund 510.000 Passagiere können ihre Reisen nicht wie geplant antreten.

Forderungen der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen von Bund und Kommunen unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben bisher kein konkretes Angebot vorgelegt.

In der Luftsicherheit fordert Verdi unter anderem die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 30 Tage Urlaub und Zusatzurlaub für Schichtarbeit. Aus Sicht der Arbeitgeber im Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) zeigen die angekündigten Warnstreiks „die Maßlosigkeit seitens der Gewerkschaften“.