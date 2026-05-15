Warnstreik im Handel Esslinger Beschäftigte gehen in Stuttgart auf die Straße
Die Tarifrunde für den Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg steckt fest. 800 Beschäftigte sind am Freitag in den Warnstreik getreten: 30 davon aus Esslingen.
Die Tarifrunde für den Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg steckt fest. 800 Beschäftigte sind am Freitag in den Warnstreik getreten: 30 davon aus Esslingen.
In mehreren Region Baden-Württembergs sind am Freitag Beschäftigte aus dem Versand- und Einzelhandel einem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di gefolgt und in den Warnstreik getreten. Mit der ganztägigen Aktion sollte der Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöht werden. Diese hatten bei einem ersten Gesprächstermin im April kein Gehaltsangebot vorgelegt.