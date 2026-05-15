Warnstreik im Kreis Böblingen „Hier ist ja die Hölle los“: Lange Warteschlangen bei Ikea und H&M
Verdi fordert mehr Gehalt im Einzelhandel und hat am Brückentag zu Warnstreiks aufgerufen. Wie hat sich das im Breuningerland oder Ikea ausgewirkt?
Verdi fordert mehr Gehalt im Einzelhandel und hat am Brückentag zu Warnstreiks aufgerufen. Wie hat sich das im Breuningerland oder Ikea ausgewirkt?
Die Menschenschlange ist lang. Im Ikea Sindelfingen reihen sich Einkaufswagen an Einkaufswagen. Sowohl hinter den Kassen als auch von dort zu den Aufzügen stehen sich Kunden die Beine in den Bauch. Den Brückentag nutzen viele Menschen, um shoppen zu gehen – doch das Personal ist dünn besetzt an diesem Tag. „Wir sind weniger als sonst, auf jeden Fall“, sagt eine Mitarbeiterin im gelben Ikea-T-Shirt, die den Kunden beim Scannen an der Kasse behilflich ist.