Beschäftigte des ZfP Winnenden legen am Montag erneut die Arbeit nieder. Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen der Länder – Patienten müssen mit Verzögerungen rechnen.
06.02.2026 - 17:00 Uhr
Schon wieder stehen Teile des öffentlichen Dienstes still. Am kommenden Montag, 9. Februar, sind auch Beschäftigte des Zentrums für Psychiatrie in Winnenden aufgerufen, die Arbeit niederzulegen – mitten im laufenden Betrieb einer psychiatrischen Versorgung, die ohnehin seit Jahren unter Druck steht.